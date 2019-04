HBO Go gặp sự cố trước mùa mới Game of Thrones

Các fan hoảng loạn với nhiều lý do khác nhau khi nền tảng HBO Go gặp sự cố vài phút trước khi ra mắt tập đầu tiên của phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) mùa mới. Máy chủ đã ngừng hoạt động và người dùng đã không ngừng đưa ra những bình luận tiêu cực về nền tảng thông qua mạng xã hội của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên HBO Go gặp sự cố về những vấn đề tương tự như thế này. Hai năm trước, khi phần thứ bảy của phim này ra mắt, HBO Go đã sụp đổ và khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng với tình huống không may như thế này. Nhiều người trong số họ đã phải chờ hơn một giờ để thưởng thức tập phim mới.

Minh hoạ HBO Go sập - Ảnh: Elcomercio



Như dự kiến, những lời phàn nàn của những người hâm mộ siêu phẩm Game of Thrones sẽ không còn lâu nữa vì hiện tại chúng tôi thu thập các phản ứng tích cực từ người dùng máy chủ và phản hồi tự động mà HBO Go đã đưa ra cho sự cố nói trên.

Khi đó là 9 giờ 03 phút tối và Xfinity không cho tôi vào HBO Go, một người dùng tuyệt vọng khác nói.



Tôi cố gắng xem Game of Thrones nhưng tài khoản HBO Go của tôi không hoạt động, một người dùng viết.



Lỗ hổng từ nền tảng HBO Go.



Mặc dù các biện pháp bảo mật khác nhau (chẳng hạn như tự hủy mỗi chương khi kết thúc tập phim) mà HBO đã thực hiện để ngăn chặn các tập phim bị rò rỉ như đã xảy ra trong các mùa trước.

Nội dung thông báo từ HBO Go khi sự cố xảy ra: "Nếu bạn gặp vấn đề khi truy cập HBO Go ở Mỹ Latinh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cổng trò chuyện trực tiếp qua help.hbogola.com."



Theo báo cáo của người dùng Twitter, DirecTV Now (tại Hoa Kỳ) đã vô tình chia sẻ tập đầu tiên bốn giờ trước thời gian ra mắt vào chủ nhật, ngày 14-4. Người hâm mộ nói rằng họ đã nhận được cảnh báo từ dịch vụ này, điều này cho thấy rằng tập đầu tiên đã có sẵn trước khi công bố chính thức từ HBO Go.