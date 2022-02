Trong thế giới của U, thông qua một loại công nghệ phân tích đặc biệt, mỗi người sẽ có một dáng vẻ khác nhau, có thể là con người hoặc con vật dựa trên các đặc điểm của bản thân.

Rồng là một sinh vật với hình dạng gớm ghiếc, hay trong ngôn ngữ của cư dân U, đó là một con quái vật.

Không ai biết bất cứ thông tin gì về Rồng, cậu ta là ai, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, gương mặt thế nào. Tất cả những gì họ biết về Rồng là một sinh vật xấu xí, bạo lực và luôn giận dữ.



Rồng (Ryu).

Khi Belle chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn rất được mong chờ của mình, sự xuất hiện của Rồng đã làm mọi thứ rối tung.

Chẳng ai biết vì sao Rồng lại xuất hiện ở buổi biểu diễn, nhưng khác với sự hoảng loạn của mọi người, Belle lại cảm thấy có điều gì đó bí ẩn ở sinh vật này.

Cô gái nhỏ dũng cảm bắt đầu hành trình đến với vùng đất cấm - cung điện của Rồng, khám phá bí ẩn mà quái vật đang che giấu.



Rồng (Ryu) do nam diễn viên Takeru Satoh lồng tiếng.



Lồng tiếng cho nhân vật Rồng là nam diễn viên nổi tiếng Takeru Satoh, người được khán giả biết đến qua loạt phim nổi tiếng Rurouni Kenshin, The Liar and His Lover hay phim truyền hình rất được yêu thích An Incurable Case of Love.