Hoàng My, Kim Duyên thẳng tay 'quăng' Quỳnh Châu xuống đất

Đi Việt Nam Đi - Vietnam Why Not là chương trình Truyền hình thực tế quy tụ 9 hoa hậu, á hậu nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Ảnh: BTC Các người đẹp được chia về 3 đội chơi gồm: Đội Quai thao, Đội Nón lá, Đội Khăn rằn. Ba đội chơi sẽ phải thực hiện những thử thách do ban tổ chức đề ra, song song với đó là tìm hiểu và quảng bá nét đẹp văn hóa mỗi vùng miền đã đặt chân tới nhằm quảng bá du lịch.