Sau gần 10 năm chinh chiến, dàn quái vật lầy lội của hãng Sony đã thu về gần 1,365 tỉ USD cùng vô số lời khen ngợi.

Năm nay, khán giả sẽ tái ngộ Dracula và đồng bọn qua Hotel Transylvania: Transformania (Tựa Việt: Khách sạn huyền bí: Ma cà rồng biến hình). Đây cũng là tập phim cuối cùng của thương hiệu với màn hoán đổi thân phận hài hước gây náo loạn cả xứ sở quái vật.



Thế giới quái vật trở lại yên bình sau chuyến phiêu lưu bão táp ở phần trước. Ảnh: PHP

Sau chuyến du lịch đầy rắc rối ở phần phim trước, gia đình quái vật đã quay trở lại cuộc sống thường nhật.

Sau bao biến cố, anh chàng Johnny (Andy Samberg) vẫn cảm thấy chưa được Dracula (Brian Hull) tin tưởng và lạc lõng giữa Khách sạn huyền bí khi là người duy nhất không phải quái vật.

Trước sự gợi ý của Giáo sư Abraham Van Helsing (Jim Gaffigan), Johnny lén sử dụng một thiết bị biến đổi người thành quái vật và ngược lại.

Cậu con rể của Dracula đã thành công trong việc tự biến thành quái vật. Thế nhưng, dù có là giống loài nào thì cái bản tính hậu đậu trời ban vẫn không thể rời xa Johnny.







Nhờ sự giúp đỡ của Abraham Van Helsing mà Johnny trở thành quái vật.

Anh chàng vô tình khiến thiết bị bị hỏng dẫn đến việc vô số quái vật lại bị biến đổi thành người.

Khách sạn huyền bí của Dracula được một phen náo loạn khi lần lượt đàn zombie tiếp tân, quan khách và cả những nhân vật nổi tiếng như: Người sói Wayne (Steve Buscemi), xác ướp Murray (Keegan-Michael Key), người tàng hình Griffin (David Spade) và thậm chí là Dracula đều biến thành người.

Từ đây, hàng loạt sự kiện dở khóc dở cười bắt đầu xảy đến khi dàn quái vật vốn đã quen với việc có siêu năng lực nay phải tập sống như người bình thường. Không những thế, Dracula giờ đây còn học cách hòa nhập với thế giới loài người để tìm cách đưa mọi thứ trở về như cũ.



Sự hậu đậu của anh chàng biến tất cả các quái vật quen thuộc thành người.

Từ trước tới nay, Hotel Transylvania luôn nhận được sự yêu thích của khán giả bởi phong cách làm phim sáng tạo, hài hước cũng như hàng loạt tình huống tréo ngoe, lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu.

Phần phim thứ tư này sẽ còn bùng nổ hơn trước với chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới cùng yếu tố trẻ trung.

Tác phẩm hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, sôi động và gần gũi với giới trẻ thông qua ca khúc How You Like That của nhóm Blackpink xuất hiện ngay trong trailer.

Sự tươi mới này đến từ việc nữ ca sĩ Selena Gomez cũng sẽ góp mặt trong đội ngũ sản xuất song song với việc lồng tiếng cho cô nàng ma cà rồng Mavis quen thuộc.



Hàng loạt cái tình huống hài hước xảy ra khi họ tìm cách sửa sai.