Hương Giang, Dương Cầm là cặp đôi 'gây bão' ở The Voice Kids

Tối ngày 13-6, chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 đã chính thức quay hình vòng Giấu mặt. Năm nay chương trình sẽ có ba ghế đôi là ba cặp ca sĩ Hương Giang - nhạc sĩ Dương Cầm; ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Ali Hoàng Dương - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Với dàn huấn luyện đầy kinh nghiệm và tâm huyết khi lần đầu tiên đến với cuộc thi âm nhạc Giọng hát Việt nhí hứa hẹn sẽ thổi làn gió mới và mang đến nhiều thú vị cho khán giả truyền hình. Họ sẽ tranh đấu để giành về đội mình những nhân tố tiềm năng trên con đường tìm kiếm quán quân của cuộc thi. Đây là sự thay đổi khá mới lạ nhằm giúp cho chương trình thêm phần hấp dẫn và gay cấn.

Hương Giang - Dương Cầm

Là cái tên luôn gây bão truyền thông trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hương Giang sẽ lần đầu giữ vai trò huấn luyện viên của một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Hành trang của Miss International Queen 2018 không chỉ là kinh nghiệm với chuyên môn âm nhạc mà còn là sức hút đặc biệt với khán giả ở nhiều lứa tuổi sau khi chinh chiến trong hàng loạt show truyền hình thực tế.

Ca sĩ Hương Giang và nhạc sĩ Dương Cầm.

Đồng hành cùng Hương Giang chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm. Với gia tài bản hit đồ sộ và các giải thưởng danh giá trong gần 15 làm nghề, Dương Cầm chắc chắn là cái tên nhận được sự tin tưởng của cả các thí sinh lẫn khán giả yêu thích Giọng hát Việt nhí trong lần đầu cầm trịch ghế nóng này. Chưa kể, Dương Cầm còn được biết đến với cá tính thẳng thắn, những phát ngôn gây bão nên phải chăng, vị huấn luyện viên cá tính này sẽ cái tên bảo chứng cho Giọng hát Việt nhí năm nay cả về chuyên môn lẫn sức hút với khán giả?

Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh

Phạm Quỳnh Anh không còn là cái tên xa lạ trên thị trường âm nhạc, từng là cái tên gây sốt cùng nhóm nhạc H.A.T với rất nhiều bản hit gắn liền với thế hệ 8x và 9x. Nữ ca sĩ khẳng định được sức hút mạnh mẽ của mình khi ra bất cứ sản phẩm nào cũng được khán giả đón nhận. Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng là ca sĩ có lượng fan đông đảo, bất cứ sự kiện nào cô góp mặt cũng tạo được ấn tượng cho người xem.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Khắc Linh sẽ là người đồng hành cùng Phạm Quỳnh Anh trong chương trình năm nay. Là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, cái tên Dương Khắc Linh đã tạo được ấn tượng bằng những ca khúc và sản phẩm chất lượng. Việc góp mặt của anh hứa hẹn sẽ giúp các học trò có những tiết mục đặc biệt trong mùa giải năm nay.

Ali Hoàng Dương - Lưu Thiên Hương

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương chắc chắn là cái tên nhận được sự tin tưởng đặc biệt của dàn thí sinh The Voice Kids nhờ vào tên tuổi và chuyên môn âm nhạc vững vàng. Từng giữ vai trò giám đốc âm nhạc cho hàng loạt chương trình đình đám như: The Voice, The Remix, The X-Factor... nhạc sĩ Lưu Thiên Hương có thừa kinh nghiệm trong việc lựa chọn và đào tạo tài năng âm nhạc, dàn dựng tiết mục, đảm bảo cho The Voice Kids 2019 luôn có những phần thi chất lượng và đúng với thị hiếu của khán giả.

Nhạc sĩ Ali Hoàng Dương và ca sĩ Lưu Thiên Hương.

Đây là lần đầu tiên quán quân The Voice 2017, Ali Hoàng Dương thử sức mình với vai trò huấn luyện viên. Tuy vậy, anh chàng lại không hề thiếu kinh nghiệm lắng nghe, làm việc của các tài năng âm nhạc nhí khi từng là người dẫn chương trình của Giọng hát Việt nhí 2018. Bên cạnh nhiệt huyết và sức trẻ, Ali Hoàng Dương còn có hàng loạt bí kíp có thể chia sẻ với dàn thí sinh The Voice Kids khi chính anh chàng cũng từng là thí sinh tham gia và gặt hái thành công từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc.

Giọng hát Việt nhí lên sóng tập đầu tiên với vòng thi Giấu mặt lúc 21 giờ 15 phút ngày 20-7 trên kênh VTV3.