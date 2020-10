Karik tung nón vàng chuyển nhượng Yuno Bigboi và Ricky Star

Nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng khép lại vòng Đối đầu, Binz đã xuất sắc chốt đơn tập 10 Rap Việt với vô vàn cảm xúc từ hoài niệm, thăng hoa đến bùng nổ nghẹt thở.

Sở hữu 9 thí sinh tiềm năng bậc nhất cùng chiến lược ghép cặp đấu táo bạo, Binz đã biến những trận đấu nảy lửa giữa các chiến binh trở thành những màn trình diễn đủ để tạo sức nóng, xứng đáng là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Rap Việt.

Ricky Star hai lần nhận nón vàng đầy thuyết phục

Đúng như những gì huấn luyện viên Wowy đã nhận xét trước đó, lần chạm trán lịch sử giữa R.Tee và Ricky Star đã tạo nên một "vụ nổ" ngoài sức tưởng tượng.

Kéo theo đó là một lượng lớn sự quan tâm, lo lắng về quyết định ghép cặp cực kỳ táo bạo này của huấn luyện viên Binz.



Thí sinh Ricky Star và R.Tee. Ảnh: CTCC

Trước khi bước vào trận đấu, R.Tee tỏ ra hào hứng khi được đối đầu với đối thủ ngang tầm.

Về phía Ricky Star, anh còn hài hước nhận xét R.Tee không những nhiều tiềm năng mà còn đẹp trai nữa.

Chia sẻ rõ quan điểm của mình với hai đệ tử, Binz khẳng định anh không muốn hình thành tinh thần đối chọi lẫn nhau mà điều quan trọng là làm sao để bài hát hay nhất có thể.

Giữ đúng lời hứa cùng nhau làm nên lịch sử, Binz chọn chủ đề Sơn Tinh – Thủy Tinh với chia sẻ: “Vì là chương trình Rap Việt nên mình sẽ lấy những gì Việt Nam nhất, những gì đã có dấu ấn sẵn trong lòng người Việt”.

Không cần phải đau đầu về việc phân vai, vì như một định mệnh, có lẽ Sơn Tinh – Thủy Tinh đã được đo ni đóng giày khi Ricky Star cho biết mình mang mạng Hỏa còn R.Tee cũng tiết lộ mình mang mạng Thủy.





Như đã chia sẻ, Binz đề cao tinh thần teamwork và điều anh mong muốn là làm sao để tạo ra một tác phẩm hay và hiệu quả nhất.

Trước thềm trận đấu lớn, Ricky Star cho biết: “Ricky mong muốn sẽ cùng với R.Tee tạo ra một màn trình diễn ấn tượng và đặc biệt là khi mà người nước ngoài họ nghe được thì họ sẽ biết là ở Việt Nam, rap Việt sẽ có những gì”.

Bên cạnh đó, R.Tee cũng dự đoán: “Mình nghĩ đó sẽ là một vụ nổ lớn trong cuộc thi này”. Không chỉ riêng R.Tee, huấn luyện viên Wowy cũng đặt nhiều kỳ vọng cho màn trình diễn.





Đúng như dự đoán, Ricky Star và R.Tee đã tạo nên một cuộc "địa chấn" trong lịch sử Rap Việt với Sơn Tinh – Thủy Tinh.

Mở đầu với tiếng trống đồng mạnh mẽ xen kẽ tiếng voi, ngựa vang trời, Ricky Star và R.Tee đã xuất sắc bảo toàn được những chi tiết đặc trưng của câu chuyện bằng cách khéo léo đưa nó vào tác phẩm thật hoàn hảo.

Một tiết mục hoành tráng từ âm nhạc đến dàn dựng và biểu diễn mang đậm dấu ấn và đặc biệt là tái hiện màu sắc hùng tráng của câu chuyện truyền thuyết khiến người xem không khỏi xúc động khi đối diện với những điều quá đỗi kỳ vĩ từ cội nguồn dân tộc.



Ricky Star - R.Tee hóa Sơn Tinh Thủy Tinh đối đầu trong Rap Việt. Nguồn: Youtube

Cuộc chơi nào cũng phải tuân thủ luật lệ của nó, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một người được đi tiếp trong trận đấu lịch sử này.

Trái với nhận xét của hai ban giám khảo, huấn luyện viên Karik cho biết nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn Ricky Star vì anh thích cách chơi chữ của Ricky Star.

Đồng quan điểm với người anh em của mình, Wowy cũng chọn Ricky Star.

Bóng hồng duy nhất – Suboi lại trái ngược hoàn toàn với Karik và Wowy khi khẳng định trên quan điểm của mình thì R.Tee xứng đáng.

Trước khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng ban giám khảo đã quyết định chọn Thủy Tinh – R.Tee là người đi tiếp.





Trong không khí nghẹn ngào, cả khán phòng như vỡ òa khi huấn luyện viên Karik quyết định tung Nón Vàng mang Ricky Star trở lại cuộc chơi một cách đầy ngoạn mục.

Chắc chắn Ricky Star là cái tên đầu tiên ghi vào lịch sử Rap Việt với hai lần nhận nón vàng cực kỳ thuyết phục.

Hậu trao tay Yuno Bigboi cho Binz, có lẽ đây là một pha chuyển nhượng lịch sử khi huấn luyện viên Karik khẳng định: “Karik nghĩ Ricky Star xứng đáng với tất cả sự bình tĩnh và cố gắng, nhanh nhẹn của bạn ấy. Và bên cạnh đó, Karik muốn có một trận tái đấu đúng nghĩa đen của đội mình và đội Binz…”.

Trong trận đấu này, R.Tee đã xuất sắc đảo ngược truyền thuyết với chiến thắng ngoạn mục dành cho Thủy Tinh, nhưng Ricky Star cũng chứng minh được rằng Sơn Tinh luôn bất diệt và cuộc chiến này hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa.

Hành Or hạ gục Mac Junior và LilCell với màn rap kịch

Quyết định đưa ba màu sắc khác nhau: Hành Or, Mac Junior và LilCell vào cùng một bài hát, điều mà Binz muốn nhắm đến là tạo ra nhiều sự phối hợp độc đáo cho tác phẩm.

Mặc dù sẽ có nhiều bất lợi như có ít đất trong mỗi verse hơn, nhưng bù lại mỗi người sẽ nhận ra được cái hay và cái không hay của mình để kết hợp bù trừ cho nhau.



Thí sinh Mac Junior, Hành Or và LilCell.

Đưa ra chủ đề được nhiều người quan tâm – tiền lương, điều mà Binz muốn tạo ra là một màn biểu diễn kịch sân khấu thật đặc biệt và chắc hẳn vở kịch này sẽ rất cháy.

Trước chủ đề độc đáo của Binz, Hành Or đã đưa ra một ý tưởng táo bạo về điều mà ai cũng đau đầu và bứt rứt mỗi tháng đó là trễ lương.

LilCell bắt nhịp, đề nghị rằng mỗi người sẽ chia vai theo từng cấp bậc: Hành Or trong vai một ông chủ trả lương trễ, Mac Junior trong vai anh nhân viên bị trễ lương và LilCell trong vai anh bảo vệ cũng bị trễ lương.

Mỗi người sẽ có mỗi câu chuyện của riêng mình và tất cả những điều đó sẽ hoàn thành nên vở kịch trễ lương đúng nghĩa.

Theo yêu cầu của HLV Binz, bộ ba trễ lương Hành Or, Mac Junior và LilCell remake bài Trả nợ tình xa thành một vở rap kịch mang tên Trả Nợ cực kỳ cháy và sức nóng của nó lan tỏa như cái cách chúng ta bị trễ lương.





Mở đầu đầy ấn tượng, bộ ba trễ lương khuấy động cả khán phòng với bản rap kịch độc đáo khiến MC Trấn Thành cũng phải thán phục vì tài năng tạo hit của huấn luyện viên Binz.

Mac Junior đã xuất sắc vận dụng khả năng rap giai điệu của mình để dẫn dắt câu chuyện của một anh nhân viên đi làm đủ tám tiếng nhưng đến hẹn thì lương vẫn trễ liên miên khiến ai nấy phải điên cuồng nhún nhảy theo.

Giải thích cho vấn đề này, anh boss Hành Or vào vai với những lý do hết sức quen thuộc như nhỏ kế toán bị cảm, lợi nhuận công ty đang giảm,…với cách xử lý lời bài hát hoàn hảo, Hành Or được đánh giá là thành công nhất trong lần lột xác này.

Cuối cùng là anh bảo vệ LilCell với chất giọng đặc trưng nối mạch câu chuyện một cách hợp lý và cực kỳ thú vị cùng khả năng rap giai điệu độc đáo đã khiến Karik vô cùng ấn tượng.





Đứng trước bộ ba tài năng này, hai giám khảo đã phải đau đầu hơn rất nhiều.

Cuối cùng, tấm vé vào vòng ba đã được Rhymastic và Justatee trao tay Hành Or còn Mac Junior và LilCell sẽ dắt tay nhau bước vào trận Giải Cứu đầy thử thách.

RPT Gonzo nhận luôn tấm vé vào vòng trong từ Binz

Bốn thí sinh tiềm năng: RPT Gonzo, Mac Junior, Lee Boo và LilCell dắt tay nhau vào trận Giải Cứu căng thẳng. Chủ đề mà Binz đặt ra đó là: “Tại sao tụi em nên ở lại”.



Bốn thí sinh trong trận giải cứu.

Với chủ đề cực kỳ thú vị này, RPT Gonzo, Mac Junior, Lee Boo và LilCell đã gắng hết sức để chứng minh với Binz rằng mình nên ở lại.

Dựa trên tám câu ngắn ngủi của bốn thí sinh, Wowy phấn khích: “Nếu được lựa chọn em sẽ chọn Gonzo”.

Đồng quan điểm với Wowy, Karik cũng bày tỏ rằng anh chọn RPT Gonzo. Bóng hồng duy nhất còn đang băn khoăn giữa hai lựa chọn: “Thật ra Su thấy có hai người nổi trội đó là bạn Mac Junior và Gonzo.

Gonzo hồi này em bị vấp, mình rất là tiếc. Mac Junior hồi nãy thì flow của em nghe rất là chắc nhưng mà nếu em biết tiết chế lại thì nó sẽ đi vào lòng mọi người nhiều hơn”.

Giám khảo Justatee cho biết anh muốn một người có thể chạm tới trái tim mình hơn và lại một phiếu bầu nữa dành cho Gonzo và Rhymastic cũng đồng suy nghĩ với Justatee.





Cuối cùng, HLV Binz chia sẻ những lời cuối cùng cũng như quyết định ai sẽ là người đi tiếp.

Vậy là sau màn ra đi trong huy hoàng, RPT Gonzo đã xuất sắc lội ngược dòng chạm vào trái tim của từng vị HLV và BGK để rồi quay trở lại đầy ngoạn mục cùng đội Binz.

Tập mở đầu vòng ba mang tên Bứt phá sẽ lên sóng lúc 20 giờ, thứ bảy ngày 10-10 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.