Kẻ du hành trên mây và 5 lý do đầy thuyết phục khó lòng bỏ qua

Phim mang tới cho khán giả một cuộc chiến sinh tử khốc liệt và đầy kịch tính. Mỗi độ cao mà hai nhân vật chính chinh phục được là một khám phá, một cột mốc mới cho lịch sử nhân loại. Song hành cùng với đó là hàng loạt những chướng ngại, hiểm nguy mà những “kẻ du hành trên mây” phải đối mặt như thiếu oxy, nhiệt độ thay đổi đột ngột từ 25 xuống âm 30 độ C, bão tố kèm sấm chớp tưởng chừng như xé toạc khí cầu trên không trung,... đe dọa mạng sống của cả hai.

Thông điệp nhân văn

Có lẽ, một trong những sức mạnh lớn lao mà môn nghệ thuật thứ bảy làm được là đem đến cho người xem những xúc cảm mãnh liệt, truyền cảm hứng để chúng ta dũng cảm theo đuổi những gì con tim mình thực sự khao khát. Và Kẻ du hành trên mây là một trong những bộ phim như vậy.

Nhân vật James Glaisher cả trên phim lẫn ngoài đời thực là một nhà khoa học có tầm nhìn, là người tiên phong trong lĩnh vực khí tượng và dự báo thời tiết cực kỳ quan trọng trong thời đại ngày nay. Nhưng ở thời đại nào cũng vậy, kẻ tiên phong không phải lúc nào cũng được ủng hộ.

Câu thoại ấn tượng “Chúng ta hiểu nhiều về thế giới xung quanh hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử. Vậy mà, chúng ta vẫn bị giới hạn bởi sự ngu dốt của chính mình” phần nào đã thể hiện được điều đó. Nhưng không vì thế mà Glaisher bỏ cuộc, đằng sau đám mây u ám của ngờ vực và thách thức là bầu trời bao la đang chờ đợi.

Đạo diễn kiêm biên kịch của phim Tom Harper cũng từng chia sẻ: “Đã từng có rất nhiều câu chuyện phiêu lưu kỳ thú xoay quanh những chuyến thám hiểm bằng khinh khí cầu hấp dẫn trong suốt 200 năm qua. Chúng tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi kết hợp một vài khía cạnh thú vị trong các câu chuyện có thật đó để tạo nên một bộ phim hấp dẫn, ca ngợi những nỗ lực phi thường của nhân loại khi vượt qua các thử thách để mở mang kho tàng kiến thức của thế giới”.

Dàn diễn viên thực lực





Nam chính Eddie Redmayne hiện sở hữu 21 chiến thắng và 70 đề cử các giải thưởng lớn nhỏ của điện ảnh, trong đó có chiến thắng tại Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA.

Là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu với loạt thành công trước đó như Thuyết yêu thương (The theory of everything), Cô gái Đan Mạch (The Danish Girl) hay loạt phim Sinh vật huyền bí tiền truyện của Harry Potter, anh được đạo diễn Tom Harper tin tưởng và gửi gắm cho vai diễn nhà khoa học làm nên lịch sử trong Kẻ du hành trên mây.



Đồng hành cùng Redmayne là bông hồng Xứ sở sương mù Felicity Jones. Nữ diễn viên tài năng được đông đảo khán giả biết tới qua vai diễn từng giúp cô nhận được đề cử Oscar, BAFTA, SAG và Quả Cầu Vàng trong The Theory of Everything năm 2014 của đạo diễn James Marsh. Cô cũng góp mặt trong bộ phim ngoại truyện ấn tượng của Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao mang tên Rogue One: A Star Wars Story do Disney/Lucas sản xuất và ra mắt năm 2016.

Đặc biệt, Kẻ du hành trên mây là còn là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của hai diễn viên 5 năm sau bộ phim Thuyết yêu thương về cuộc đời nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking đầy nhân văn và khiến hàng triệu khán giả thổn thức.





Loạt phản hồi tích cực từ giới chuyên môn

Kẻ du hành trên mây đã được giới chuyên môn đón nhận với cơn mưa lời khen và những nhận xét tích cực khi phim được trình chiếu tại liên hoan phim Telluride hồi tháng 8 và liên hoan phim Toronto tháng 9-2019 vừa qua.





Phần đông các nhà phê bình dành lời khen cho diễn xuất ấn tượng và vô cùng ăn ý của cặp đôi thực lực đến từ Xứ sở sương mù Eddie Redmayne và Felicity Jones.

Bên cạnh đó, phim cũng được ngợi ca là những thước phim, khung hình “choáng ngợp đến nghẹt thở”, “một sử thi phiêu lưu kinh điển, và là “một chiến thắng vút bay”.