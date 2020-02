'Kẻ vô hình' khoác áo mới trong trailer rùng rợn gây ám ảnh

Được ví như làn gió mới trong làng phim kinh dị trong những năm gần đây, xưởng phim Blumhouse liên tiếp ra mắt nhiều tác phẩm thành công vang dội về cả doanh thu lẫn nghệ thuật từ Insidious cho tới Get Out.

Chỉ với kinh phí 4,5 triệu đô, Get Out đã thu về tới 255 triệu đô, đem về tượng vàng Oscar danh giá cho đạo diễn trẻ Jordan Peele ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Cũng kể từ đó, xưởng phim Blumhouse mở ra một thời kỳ mới cho dòng phim kinh dị đương đại với các tác phẩm gây ám ảnh nhưng vẫn luôn trở nên khác biệt nhờ phần kịch bản gốc chất lượng, độc đáo.

Bắt tay với “ông lớn” Universal trong dự án mới nhất, studio Blumhouse sẽ chuyển thể tiểu thuyết kinh điển The Invisible Man của H.G.Wells theo ngôn ngữ điện ảnh của riêng mình.

Kể từ khi ra mắt, nhân vật “người vô hình” đã xuất hiện ở các phiên bản khác nhau, truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, kinh dị. Trong lần quay trở lại màn ảnh lớn năm nay, câu chuyện cũ gần 100 tuổi sẽ khoác lên mình lớp áo hoàn toàn mới.

Bộ phim sẽ xoay quanh Cecilia Kass (Elisabeth Moss) - cô gái trẻ tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi vòng kiểm soát của người tình, là một nhà khoa học giàu có nhưng đầy bạo lực và “điên cuồng” - Adrian (Oliver Jackson-Cohen).

Trailer mở ra với phân cảnh Cecilia đang bí mật chạy trốn khỏi mối quan hệ “ác mộng” ngay trong đêm tối. Sau khi bất cẩn gây ra báo động, cô bị Adrian đuổi theo nhưng vẫn kịp trốn thoát trong gang tấc.

Tưởng cuộc sống bình yên trở lại sau khi hắn tự sát, Cecilia dần gặp phải nhiều hiện tượng khác thường như nghe thấy tiếng chân lạ, bị kéo chăn lúc nửa đêm, hay cảm nhận được hơi thở phả vào sau gáy.

Sống trong nỗi căng thẳng và lo sợ tột độ, cô kêu cứu từ bạn bè nhưng đều nhận lại những lời an ủi đầy hoài nghi. Trong khi đó, kẻ bí ẩn vẫn tiếp tục theo dõi và ngày càng ám ảnh cô.

Ở trailer thứ hai này, nhà sản xuất đã hé lộ thêm một phân cảnh quan trọng. Kẻ vô hình bị lộ diện khi Cecilia nhanh trí đổ sơn trắng vào hắn. Nhưng nào ngờ, hắn vẫn tìm được cách trốn thoát, xóa sạch mọi dấu vết và tiếp tục khống chế cô.

Cuộc chiến ngày càng gay cấn, nỗi sợ càng trào dâng nhưng Cecilia vẫn chưa xác minh được kẻ ác không thể nhìn thấy ấy là ai. Liệu Adrian thực sự còn sống hay đã chết?

Kẻ vô hình toát ra bầu không khí căng thẳng tột độ ngay từ những giây đầu tiên. Đặc biệt, với cách quay máy đi theo góc nhìn của nhân vật chính, không chỉ Cecilia mà chính chúng ta cũng sẽ cảm thấy run rẩy và ngộp thở khi kẻ vô hình luôn rình rập, theo dõi mọi lúc mọi nơi.

Khán giả của dòng phim kinh dị có thể hoàn toàn tin tưởng vào đạo diễn Leigh Whannell, người đã tạo nên thành công của thương hiệu Saw, Insidious và gần đây nhất là bộ phim được khen ngợi Upgrade, cũng lấy chủ đề về một nhân vật siêu việt.

Bộ phim đầu tay của anh dưới cương vị đạo diễn là Insidious: Chapter 3 đã thu về hơn 113 triệu đô trên toàn cầu, trở thành một trong những phần được đánh giá cao nhất loạt phim.





Không chỉ là một bộ phim kinh dị đơn thuần, Kẻ vô hình còn khéo léo lồng ghép vấn đề bảo vệ phụ nữ khỏi sự bạo hành và kiểm soát độc hại. Để vào vai Cecilia, nữ diễn viên Elisabeth Moss đã lấy cảm hứng từ vai diễn làm lên tên tuổi của cô trong The Handmaid's Tale, một bộ phim khác nói về việc phụ nữ bị lạm dụng.

Cô chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter: “Lý do tôi muốn tham gia bộ phim này một phần vì tôi thật sự thích câu chuyện mang tính chất truyền cảm hứng cho phụ nữ vượt qua những khó khăn của một nạn nhân bạo hành”.

Thông điệp nhân văn này sẽ khiến bộ phim có thêm giá trị đương thời, phù hợp với bối cảnh của thế kỷ 21 với nhiều biến chuyển liên tục của xã hội.





Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực từ chủ nhân Quả cầu vàng Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) tới nam tài tử điển trai Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Kẻ vô hình sở hữu cốt truyện cuốn hút hứa hẹn sẽ là siêu phẩm kinh dị đáng mong chờ nhất đầu năm 2020.