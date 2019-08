Kha Ly và Phạm Phương trở thành quán quân Tình Bolero 2019

Các thí sinh không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục ấn tượng, mà đặc biệt còn có sự kết hợp giữa top 6 với những quán quân và á quân của Tình Bolero những mùa trước làm cho khán giả vô cùng thích thú.





Mở đầu đêm Gala, cơn sóng ngầm Phạm Phương mang đến một không gian âm nhạc tình tứ với sáng tác về mưa nổi tiếng, tình khúc chiều mưa. Không lạnh lẽo, bi quan, Phạm Phương khiến người nghe ấm lòng với giọng hát đầy nội lực của mình. Đặc biệt, với sự kết hợp với Đức Minh, quán quân Tình bolero Hoan ca đã thổi vào bài hát những màu sắc riêng biệt. Một chút mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng đầy cô đơn của Phạm Phương, một chút day dứt, mùi mẫn của Đức Minh đã làm cho tiết mục càng trở nên thú vị và khác lạ. Đặc biệt, ở những câu hát cuối cùng của bài hát, top 6 thí sinh đồng loạt xuất hiện cùng hòa giọng khiến khán giả vô cùng phấn khích.





Chọn thể hiện liên khúc tình sầu, tội tình, cặp đôi Lily Chen và Minh Luân khiến nhiều người xúc động với câu chuyện tình đầy ngang trái. Mang câu chuyện người thứ 3, một câu chuyện luôn hot và gây nhiều tranh cãi, Lily Chen chinh phục khán giả từ giọng hát đến diễn xuất. Không chỉ ăn ý trong diễn xuất từ ánh mắt đến cử chỉ, Minh Luân và mỹ nhân Tình Bolero 2019 còn hòa quyện trong từng câu hát. Kết thúc phần trình diễn, cả hai nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía khán giả tại trường quay.

Tiếp nối cặp đôi Minh Luân, Lily Chen, vợ chồng nghèo Huỳnh Đông, Thảo My khiến cả khán phòng vừa khóc vừa cười theo từng câu nói và câu hát của liên khúc Chuyện tình nghèo, Tình nghèo có nhau. Hóa thân thành nhân vật Đen, vợ thằng Đậu vụng về, ngây ngô nhưng cũng đầy tâm sự. Thực tế anh đây rất nghèo, gia đình chỉ nhà tranh vách tre, câu hát như một lời than oán nhưng được thể hiện một cách rất đời nhưng sau đó lại là một thái độ vô cùng lạc quan sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thôi. Chính sự mộc mạc trong giọng hát của Huỳnh Đông kết hợp cùng sự thật thà vụng về trong cách diễn của Thảo My đã làm cho bài hát thêm gần gũi và chạm đến trái tim của người nghe.





Kể về mối tình dang dở, Hamlet Trương và Yến Xuân gây xúc động khi thể hiện liên khúc Tình cờ gặp nhau, Đường tình đôi ngã. Trong tiết mục, lần đầu hóa thân thành người vợ hiền lành nhưng chẳng may chưa thể mang thai, Yến Xuân bị gia đình chồng hắt hủi. Sau bao nhiêu gặp lại trong hoàn cảnh vô cùng trái ngang, cặp đôi khiến người xem không kìm được nước mắt. Giọng hát cá tính của Yến Xuân cùng sự ngọt ngào, tình tứ của nghệ sĩ Hamlet Trương như hòa vào nhau càng làm khoảnh khắc định mệnh ấy thêm phần đau xót.

Nếu ở đêm chung kết, Kha Ly được chồng là diễn viên Thanh Duy tiếp sức thì ở đêm gala, nữ ca sĩ bất ngờ kết hợp cùng trai đẹp. Trên sân khấu đêm gala, không phải Thanh Duy mà Quý Bình, quán quân Tình Bolero 2016 mới chính là chàng trai trong mơ của Kha Ly. Thể hiện sáng tác Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi (Lam Phương) và Tình có như không (Trần Thiện Thanh), Quý Bình, Kha Ly phát huy tối đa lợi thế diễn xuất của mình. Cùng có xuất thân là diễn viên và được đón nhận nhiệt tình khi lấn sân sang ca hát, đặc biệt là khi tham gia Tình bolero, cả hai đã cho thấy sự đa tài của mình. Không chỉ chịu khó đầu tư vào phần hình ảnh lẫn làm mới từng tuần về phong cách biểu diễn, Kha Ly luôn biết cách trau chuốt và “làm mới” mình. Chính sự hòa quyện từ giọng hát đến diễn xuất, cặp đôi đã có màn trình diễn thành công và để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Sau các phần trình diễn kết hợp trên sân khấu trực tiếp, Top 6 bước vào phần công bố kết quả. Bài hát Tình Bolero vang lên, micro của tân quán quân được bật. Giọng hát của Kha Ly và Phạm Phương vang lên. Như vậy, Kha Ly chính thức là quán quân Tình Bolero 2019 bảng nghệ sĩ và Phạm Phương là quán quân bảng phòng trà. Điều đó đồng nghĩa Huy Luân, Thảo My, Hamlet Trương và Lily Chen là á quân của chương trình.





Đoạt danh hiệu quán quân Tình Bolero 2019 bảng nghệ sĩ, ca sĩ Kha Ly chia sẻ rằng Kha Ly rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải quán quân lần này. Đối với Kha Ly khi đi đến tới vòng chung kết là một điều hạnh phúc rồi, nhưng Kha Ly không ngờ mình lại đạt được ngôi vị quán quân. Kha Ly nghĩ rằng, cả 3 nghệ sĩ ở vòng chung kết đều xứng đáng và cả 3 gương mặt đều là quán quân trong lòng khán giả rồi. Kha Ly cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã yêu thương các nghệ sĩ của Tình Bolero.





Ở bảng phòng trà, Phạm Phương đã xuất sắc vượt qua hàng loạt giọng ca cực phẩm của chương trình năm nay để chạm tay đến danh hiệu cao nhất của Tình Bolero 2019. Không giấu được niềm xúc động khi đạt được hiệu quán quân, nữ ca sĩ tâm sự rằng Phương rất vui và hạnh phúc khi nhận được giải cao trong hành trình thi như thế này. Phương cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Phương rất nhiều. Với chiến thắng đầy thuyết phục của Kha Ly và Phạm Phương đã chính thức khép lại Tình Bolero 2019.