Lý Nhã Kỳ chấm thi ẩm thực dù không nhiều kinh nghiệm nấu ăn

Trở lại mùa hai, bên cạnh ban giám khảo chuyên môn cao còn có sự tham gia của giám khảo nghệ sỹ khách mời Cựu đại sứ du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My. Sau vòng audition, ban tổ chức đã tìm ra top 14 đầu bếp bước vào trận chiến đầy cam go, thử thách.





Top chef Việt Nam: Đầu bếp thượng đỉnh mùa 2 sẽ có sự xuất hiện của cựu đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ và hoa hậu Đền Hùng Giáng My trong vai trò giám khảo nghệ sỹ khách mời. Điều này cũng đem đến sự tò mò của công chúng liệu họ sẽ hoàn thành được trong trách nặng nề khi đưa ra nhận xét cũng như chấm điểm cho các món ăn của thí sinh đầu bếp chuyên nghiệp?

Hiểu được thắc mắc đó, hhoa hậu Giáng My chia sẻ: "Tôi tuy chưa từng thi thố như các bạn, nhưng cũng đã có một chương trình nấu ăn cho đến thời điểm này khoảng 100 tập cũng như từng tham gia nhiều chương trình nấu ăn trên truyền hình. Những món ăn của tôi là sự học hỏi, chắt lọc từ mọi miền đất nước cũng như các quốc gia mà tôi đi qua. Tôi từng có cơ hội được nếm thử nhiều món ăn tại các nhà hàng có Michelin chef trên thế giới, có thể nói tôi là người có khẩu vị và cảm nhận ẩm thực tốt. Khi thưởng thức các món ăn của các bạn, tôi nghĩ mình là giám khảo tương đối tinh tế trong chuyện chấm các món ăn của các bạn".





Trong khi đó, giám khảo khách mời Lý Nhã Kỳ lại tỏ ra khá khiêm tốn: “Kỳ không dám nhận mình là một ban giám khảo khách mời. Không giống chị Giáng My có nền tảng cảm nhận ẩm thực và biết nấu ăn từ nhỏ. Tuy nhiên, Kỳ là người có niềm đam mê bất tận với ẩm thực. Một may mắn của Kỳ đó là khi giữ vị trí đại sứ du lịch, Kỳ đã có dịp được khám phá ẩm thực Việt Nam ở các vùng miền, Kỳ cảm thấy rằng chúng ta có thể hiểu nhau hơn thông qua ẩm thực. Những kinh nghiệm mà Kỳ đã từng được trải qua trong giai đoạn làm đại sứ du lịch sẽ giúp ích cho Kỳ chấm điểm các bạn. Hãy cứ xem Kỳ như một vị khách thôi nhé.”

Lý Nhã Kỳ còn bộc bạch rằng thực sự Kỳ rất yêu ẩm thực Việt Nam, đến nỗi đi ra nước ngoài cũng mang theo cả mắm tôm, đồ ăn Việt Nam, mong rằng các bạn có thể thực hiện được ước mơ đó thay cho Kỳ và hàng triệu người Việt Nam.





Không thể không kể đến dàn giám khảo chính là những đầu bếp và chuyên gia có chuyên môn ẩm thực cao, đã thành công trong việc ghi dấu nền văn hoá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Họ vừa là những giám khảo công tâm, khắc khe vừa là người truyền cảm hứng về tình yêu đối với ẩm thực nước nhà qua những món ăn đẳng cấp quốc tế.





Giám khảo Dương Huy Khải là người đầu bếp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng của nghề bếp California Culinary Academy ở San Francisco (Los Angeles, Mỹ), ông cũng là người sáng lập Hội Đầu bếp không biên giới, Hội Đầu bếp Á Đông. Từng tu nghiệp tại trường nấu ăn Cordon Bleu danh tiếng nên ông vận dụng kỹ thuật chế biến và cách bài trí có ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp, nhưng nguyên liệu, hương vị và câu chuyện về món ăn đều mang đậm văn hóa Việt Nam.

Giám khảo Trịnh Diễm Vy, người gìn giữ văn hóa Ẩm thực Hội An và là một thành viên uy tín của Hiệp hội Đầu bếp thế giới. Trịnh Diễm Vy được kênh truyền hình CNN vinh danh là FoodKeeper gìn giữ văn hóa ẩm thực Hội An. Đồng thời cô là người sáng lập ra cuộc thi Thách thức cao lầu Hội An tại Liên hoan ẩm thực Quốc tế từ năm 2017. Cuộc thi đã thu hút hàng chục đầu bếp trứ danh đang làm việc tại các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng của Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… tham gia.





Giám khảo Jack Lee, đầu bếp của những ngôi sao Hollywood. Jack Lee khá thành công ở Mỹ khi được biết đến như là một đầu bếp 5 sao, chính tay nấu những bữa tiệc cho nhiều ngôi sao Hollywood và đại diện cho các kênh ẩm thực như Asian food channel, Halmak… Nhưng tình yêu cháy bỏng của Jack Lee lại là nền văn hoá ẩm thực Việt Nam.





Sinh ra tại Việt Nam, nhưng Jack Lee sang Mỹ từ sớm và chính những món ăn Việt Nam của mẹ đã truyền niềm đam mê nấu nướng cho anh và điều mà anh mong muốn lớn nhất chính là góp phần giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng Top chef Việt Nam: Đầu bếp thượng đỉnh chính thức lên sóng vào 20 giờ 30 phút tối thứ ba hằng tuần trên kênh HTV7 kể từ ngày 3-9.