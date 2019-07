Mnet ra mắt nhóm nhạc mới đầy triển vọng trên đấu trường Kpop

Phát biểu trong buổi ra mắt nhóm nhạc nam mới với tên gọi TOO, CEO của Stone music Jung Chang Hwan nhận định, mặc dù Hàn Quốc không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, song nguồn lực của đất nước lại ẩn chứa trong tài năng của con người.

Theo CEO Jung, Kpop đang thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Để duy trì được sức hút này, Hàn Quốc cần phải liên tục giới thiệu những tài năng mới. Các công ty lớn nhỏ nên hợp tác với nhau để cho ra mắt nhiều nghệ sĩ hơn nữa. Vì vậy, hai công ty sẽ cộng tác để nhóm nhạc nam mới có thể debut vào nửa cuối năm nay.





Là viết tắt của Ten Oriented Orchestra, TOO hứa hẹn trình diện tới 10 thần tượng nam có khả năng kết hợp các giá trị phương Đông vào nền âm nhạc của phương Tây. Đặc biệt, theo người đứng đầu Stone Music, không phải tất cả các thành viên đều là người Hàn. Công ty hiện đang có trong tay 20 thành viên tiềm năng, và sẽ rút gọn nhóm xuống 10 thành viên để bắt đầu hoạt động quảng bá. Một số trong đó từng hoạt động tại Trung Quốc và Hong Kong, một là người Mỹ gốc Philippines, và một số từng sống nhiều năm ở Úc và Myanmar.

Cụ thể, Stone Music sẽ phụ trách sản xuất và marketing, còn n.CH Entertainment sẽ đảm nhận khâu quản lý. Trong khi đó, đài Mnet sẽ phát sóng chương trình truyền hình thực tế có tên To be world klass để TOO ra mắt vào khoảng tháng 9 năm nay.