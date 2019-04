Nghe nhạc của hàng loạt phim bom tấn tại Sài Gòn

Những trích đoạn nhạc phim đặc biệt từ những bộ phim bom tấn, thu hút hàng triệu người xem trên thế giới sẽ được trình diễn trong Đêm nhạc phim (A night of film music) vào tối 27-4 tại Nhà hát TP.HCM.

Đây là dịp hiếm hoi trong năm để khán giả được nghe trực tiếp những bản nhạc trong các phim kinh điển, bom tấn của điện ảnh thế giới: Frozen, Titanic, Bố già, Bóng ma trong nhà hát, Cướp biển vùng Caribe, Người đẹp và quái thú, Câu chuyện tình yêu, Indiana Jones, Nhiệm vụ bất khả thi… Đêm nhạc là một ví dụ về việc Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) mở rộng kịch mục biểu diễn sang thể loại âm nhạc phổ biến (pop) và những chương trình như vậy thu hút rất nhiều khán giả tại TP.HCM.

Buổi hoà nhạc sẽ được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Trần Vương Thạch, cùng với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng HBSO, nghệ sĩ thanh nhạc, và nhóm Saigon Ladies.

Nhóm Saigon Ladies.



Một trong những điểm nổi bật của đêm diễn là tiết mục do giọng nữ cao (soprano) Phạm Khánh Ngọc trình diễn, những giai điệu trữ tình từ Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng thiên đường), biểu diễn cùng nghệ sĩ violin độc tấu Tăng Thành Nam, concertmaster của dàn nhạc giao hưởng HBSO. Âm nhạc phim này được sáng tác bởi Ennio Morricone, một trong những bậc thầy vĩ đại của nhạc phim Ý. Ngay sau đó, Phạm Khánh Ngọc sẽ tiếp tục biểu diễn một tác phẩm của Abba, Winner Take it All từ phim Mamma Mia!. Nghệ sĩ Tăng Thành Nam cũng sẽ có một tác phẩm biểu diễn độc tấu được sáng tác bởi John Williams, từ phim Schindler’s List.

Phạm Khánh Ngọc



Tác phẩm của tác giả John Williams cũng sẽ xuất hiện một lần nữa qua bài Victor’s Tale trong phim The Terminal, với tiếng clarinet độc tấu của nghệ sĩ Đào Nhật Quang, trường bè clarinet của dàn nhạc giao hưởng HBSO. Tác phẩm của nhạc sĩ Williams cũng sẽ được nhắc đến một lần nữa sau đó với bài Raiders March trong phim Indiana Jones.

Thật khó để không nhắc tới khúc dạo đầu của những tác phẩm đình đám Disney và liên khúc các bài hát của Andrew Lloyd Webber từ bộ phim Bóng ma trong nhà hát, với hai nghệ sĩ Võ Thuỵ Ngọc Tuyền và Trần Duy Linh.

Võ Thuỵ Ngọc Tuyền



Trần Duy Linh



Giọng nam trầm (bass) nổi tiếng Đào Mác cũng sẽ xuất hiện trong tiết mục Parla Piu Piano từ bộ phim Bố già. Tác phẩm này được sáng tác bởi Nino Rota và Gianni Boncompagni. Buổi hoà nhạc cũng sẽ biểu diễn những tác phẩm dành cho dàn nhạc, như tổ khúc trong phim Người đẹp và quái vật năm 1991 của Alan Menken. Menken đồng thời cũng là người viết âm nhạc cho phim Pocahontas (1995), Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (1996), cũng như những bộ phim và nhạc kịch khác.

Poster chương trình



Hơn thế nữa, dàn nhạc cũng sẽ trình diễn phần âm nhạc sôi động He’s a Pirate từ phim Cướp biển vùng Caribe và nhạc phim chính của Lalo Schifrin trong phim Nhiệm vụ bất khả thi. Hai bài My Heart Will Go On trong phim Titanic và Let it go trong phim hoạt hình Frozen (2013) cũng sẽ được biểu diễn trong chương trình qua giọng ca của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Let's it go do chính nhạc sĩ Trần Vương Thạch soạn lại.



Đêm nhạc sẽ là một bức tranh phác thảo âm nhạc trong điện ảnh thế giới xuyên suốt 92 năm qua, kể từ ngày phim câm chuyển sang phim có tiếng từ năm 1927.