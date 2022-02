Clip Adam Levine – Good Mood. Nguồn: PHP

Adam Levine tuy là gương mặt mới với gia đình Paw Patrol nhưng không hề xa lạ với người yêu âm nhạc toàn thế giới. Cùng với ban nhạc Maroon 5, anh từng giành ba giải Grammy và năm đề cử trong sự nghiệp.

Maroon 5 được vinh danh là một trong những ban nhạc thành công nhất tại Mỹ trong thập niên đầu thế kỷ 21 với hơn 10 triệu album được bán ra ở Mỹ và hơn 15 triệu album trên toàn cầu.



Nhóm Maroon 5.

Ngoài vai trò ca sĩ, Adam Levine còn là nhân vật quen thuộc trên truyền hình. Anh là giám khảo nổi tiếng ngay từ mùa đầu tiên của chương trình The Voice Mỹ, nhiều lần góp mặt trong show truyền hình Saturday Night Live và đồng thời đóng vai khách mời trong rất nhiều series đình đám.

Ở mảng điện ảnh, Adam Levine từng diễn xuất và sáng tác ca khúc gốc cho phim ca nhạc Begin Again. Vai diễn đầu tay mang về cho Levine nhiều lời khen.

Tuy đã sáng tác hàng trăm ca khúc nhưng đây là lần đầu tiên Adam Levine sáng tác ca khúc chủ đề cho một phim hoạt hình. Good Mood chắc chắn sẽ là một single đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của anh - một ca khúc thể hiện sự kết nối của Adam Levine với hai con gái.

Cùng góp giọng ca trong phim với Adam Levine còn có ngôi sao trẻ từng giành giải Grammy Alessia Cara. Với tên gọi The Use in Try, bài hát mang thông điệp động viên người ta đừng bao giờ bỏ cuộc, vì bạn sẽ học được bài học quý giá nếu không ngừng nỗ lực.



Ngôi sao trẻ Alessia Cara.

Paw Patrol (Đội đặc nhiệm siêu đẳng) là phần chuyển thể mới nhất từ series truyền hình nổi tiếng khắp thế giới cùng tên.

Bộ phim nối dài hành trình đáng yêu của biệt đội cún cứu hộ cùng đội trưởng Ryder nhằm giải cứu thành phố Phiêu Lưu.

Đối mặt với kẻ thù cũ và nhận được sự hỗ trợ từ người bạn mới, phim điện ảnh Paw Patrol hứa hẹn sẽ làm say mê cả các fan vốn có của thương hiệu lẫn những khán giả yêu hoạt hình khác.

Paw Patrol (Đội đặc nhiệm siêu đẳng) đang khởi chiếu tại các rạp.