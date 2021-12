Nhiều khán giả cho rằng, khi Spider-Man: No Way Home (tựa Việt: Người Nhện: Không còn nhà) ra mắt vào ngày 17-12 vừa qua, họ đã thấy sự rầm rộ như hiện tượng Avengers: Endgame (2019) tại Việt Nam.

Phim cán mốc 24 tỉ đồng và lập kỷ lúc phim ngoại có doanh thu cao nhất Việt Nam trong ngày đầu khởi chiếu vào năm 2021 với bổi cảnh bình thường mới và chỉ có 119/220 rạp mở cửa. Nhiều rạp cháy vé kể từ khi mở bán vào ngày 13-12, các suất chiếu đã chật kín người đến hết ngày cuối tuần.



Spider-Man: No Way Home không chỉ gây bão trên toàn thế giới mà còn tại thị trường Việt Nam ngay trong tuần mở màn. Ảnh: GLX

So với các phim siêu anh hùng trước đó, bom tấn lần này của Tom Holland đã mất đi lợi thế được tiếp cận khán giả toàn quốc và chỉ được ra mắt tại 119/220 rạp.

Trong bối cảnh bình thường mới khi khán giả còn e dè việc trở lại rạp và gần một nửa thị trường vẫn còn đóng cửa, trong đó có các tỉnh thành lớn ở phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng...thì con số này là một niềm hi vọng cho sự khôi phục lại thị trường điện ảnh chiếu rạp.



Tại Việt Nam, bộ phim 'Spider-Man: No Way Home' thu về 24 tỉ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Tại các tỉnh thành được phép mở cửa rạp, việc vừa chiếu phim thỏa mãn khán giả vừa thực hiện đúng yêu cầu 5K hạn chế số ghế để bảo đảm an toàn dịch cũng phần nào ảnh hưởng đến bộ phim. Song, điều này không làm giảm sức nóng của Spider-Man: No Way Home, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các suất chiếu ban ngày lẫn ban đêm đều hết sạch vé, thậm chí rạp còn mở thêm suất chiếu muộn sau 11h đêm – điều mà suốt năm nay chưa bộ phim nào làm được.

Chỉ trong vòng 3 ngày, tác phẩm của Tom Holland đã trở thành phim ăn khách nhất ở Bắc Mỹ trong hai năm trở lại đây. Tác phẩm đã đưa phòng vé trở lại thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.

Hiện tại, Spider-Man: No Way Home là phim Nhện có màn ra quân hoành tráng nhất, vượt xa Spider: Homecoming (2016) với 117 triệu USD và Spider-Man: Far From Home (2019) với 92 triệu USD. Tác phẩm còn vượt luôn kỷ lúc trước đây của Spider-Man 3 (2007) là 151 triệu USD.



Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi về nội dung và hình ảnh.

Spider-Man: No Way Home còn đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim có màn ra mắt hoành tráng nhất, vượt xa Star Wars: The Force Awakens (2015) với 247 triệu USD và Star Wars: The Last Jedi (2017) với 220 triệu USD.

Phim chỉ đứng sau Avengers: Endgame (2019) với 357 triệu USD và Avengers: Infinity War (2018) với 257 triệu USD. Qua đó, tác phẩm trở thành phim siêu anh hùng độc lập có màn ra mắt hoành tráng nhất mọi thời đại và cũng là phim Sony có mở màn toàn cầu cao nhất lịch sử điện ảnh.

Ở thị trường quốc tế, phần phim thứ 3 về Spider-Man của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) “bỏ túi” thêm 334,2 tiệu USD, nâng tổng doanh thu lên 587,2 triệu USD.

Con số này cũng giúp Spider-Man: No Way Home xếp thứ 3 trong top phim có doanh thu mở màn toàn cầu lớn nhất, chỉ sau 1,2 tỉ USD của Avengers: Endgame và 640 triệu USD của Avengers: Infinity War.



'Spider-Man: No Way Home' nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Spider-Man: No Way Home cũng nhận “bão” lời khen từ giới phê bình. Tác phẩm đạt 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes trên tổng 79 bài phê bình sau các buổi chiếu sớm. Đa phần giới chuyên gia nhận xét tích cực trong khâu nội dung, hình ảnh.

Tác phẩm cũng mở ra tương lai hứa hẹn cho vũ trụ điện ảnh Marvel với thuyết đa vũ trụ. Đồng thời, phim chứa nhiều đoạn tri ân fan, gợi nhớ nhiều hoài niệm của hai thập kỷ thương hiệu Người Nhện.

Spider-Man: No Way Home hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.