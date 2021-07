Tiếp nối sự thành công của ba phần phim trước, Tình người kiếp rắn phần 4 trở lại với quý khán giả hâm mộ với những câu chuyện mới mẻ cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, ly kì và đầy kịch tính.

Mọi chuyện bắt đầu khi nàng công chúa người rắn Manyata (do Sayantani Ghosh thủ vai) đem lòng yêu chàng trai tên Keshav (do Shalin Bhanot thủ vai) là một con người.

Cha và mẹ cô đã đến để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Mặc cho lời cảnh báo nếu kết hôn với con người thì Manyata sẽ mất hết sức mạnh trong 25 năm tới nhưng cô gái vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim.

Sau đám cưới, Manyata sinh ra một bé gái và khi tròn 25 tuổi thì cô bé mới có thể biến thành người rắn như những người cùng tộc khác.



Các nhân vật trong phim. Ảnh: THVL

Ít lâu sau, các thành viên của gia đình Parekh đến bắt giữ gia đình của Keshav. Trong lúc ấy, Vrushali (chị dâu của Keshav) tuyệt vọng và muốn biết bí mật của Đền Laal Tekri nhưng bố Keshav đồng thời là bố chồng cô từ chối tiết lộ sự thật.

Vì thế, những người này đã nhẫn tâm giết chết cả gia đình của Keshav, may mắn thay Manyata cùng con gái đã trốn thoát thành công.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Manyata cùng con gái Nayantara (do Bhasin thủ vai) vẫn ngày đêm nuôi dưỡng ý định trả thù gia đình Parekh và giết người thừa kế của họ là Dev (do Vijayendra Kumeria thủ vai).



Manyata nhận ra rằng con gái mình đã bị đánh tráo trong cuộc thảm sát năm ấy. Ảnh: THVL

Không phải Nayantara mà Brinda (do Nia Sharma thủ vai) mới là con gái của cô và đang sở hữu sức mạnh của người rắn.

Trớ trêu thay, Brinda và Dev lại là bạn thời thơ ấu, đã sớm yêu nhau và quyết định kết hôn. Thế nhưng, khi Manyata chia sẻ câu chuyện thảm khốc năm xưa với con gái Brinda, cô đã quyết định chống lại Dev và gia đình anh.

Bên cạnh đó, trong phần phim này Vishakha (do Hassanandani thủ vai) cũng sẽ quay trở lại với thân phận mới là Shalakha nhằm giết Dev để giành lấy ngọc rắn “naagmani”. Xui thay, kế hoạch của cô thất bại vì Nayantara, Dev đã vô tình lấy được ngọc rắn trên trán.

Quá thất vọng, Shalakha mắng Nayantara và khiến cô biến mất trong một cây cột. Trong lúc này, Brinda bắt đầu cuộc trả thù của mình bằng cách giết Madhav. Bây giờ, Shalakha buộc phải giết Dev để lấy ngọc rắn.

Cô làm đủ mọi cách để tất cả tin rằng Brinda đã mang thai của Rajat nhưng sự thật bị giấu kín rằng không phải Brinda mà là em họ của Dev, Lilly đang mang thai. Khi thông tin ngày càng lan rộng, Brinda nhận về vô số lời chỉ trích thậm tệ.

Phần 4 Tình người kiếp rắn có sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng Nia Sharma (thủ vai Brinda). Cô từng được đứng vị trí thứ hai trong danh sách 50 người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất năm 2017.

Dù chỉ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 nhưng Nia Sharma đã nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được săn đón tại Ấn Độ. Cô còn giành được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất do Học viện truyền hình Ấn Độ trao tặng.



Nia Sharma. Ảnh: THVL

Tình người kiếp rắn là một bộ phim Ấn Độ được thực hiện bởi nhà sản xuất phim Ekta Kapoor và hãng phim Balaji Telefilms. Tại quê nhà, bộ phim đã trở thành một trong những chương trình truyền hình có lượng thứ hạng cao nhất trong lịch sử truyền hình Ấn Độ, đồng thời còn thắng vô số giải thưởng lớn.

Bộ phim Tình người kiếp rắn phần 4 được phát sóng vào lúc 12 giờ hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay, 1-7 trên kênh THVL1.