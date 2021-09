Truy tìm cao thủ tuần này chào đón sự xuất hiện của bốn nghệ sĩ: Him Phạm, Phương Lan, Nguyễn Anh Tú và Quốc Khánh.

Những khách mời này đều là gương mặt quen thuộc trên phim ảnh, sở hữu khiếu hài duyên dáng nên nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ.



Bốn nhân vật tại chương trình. Ảnh: CTCC

Khi quay cận cảnh nét mặt của từng nhân vật bốc thăm lá phiếu chức năng thì Quốc Khánh tỏ ra khá cọc khiến người xem không biết anh đang giữ chức năng gì.

Bên cạnh đó, nếu Nguyễn Anh Tú bối rối thì Phương Lan lại diễn nét hào hứng thật trân và Him Phạm khá dửng dưng thốt lên: “À em nhớ rồi”.

Trải qua bốn câu hỏi từ dễ đến khó liên quan đến lịch sử, ngũ hành thì Nguyễn Anh Tú và Him Phạm rơi vào diện bị tình nghi. Riêng Phương Lan liên tục bị trừ điểm vì không có đáp án chính xác nên may mắn an toàn.



Him Phạm và Phương Lan.

Sau màn đấu miệng để tìm đồng minh và bảo vệ mình khỏi vòng loại thì Quốc Khánh và Him Phạm nhận được một phiếu bầu.

Nguyễn Anh Tú vì quá thông thái nên nhận được hai phiếu và phải về chiếc ghế dành cho người rời khỏi cuộc chơi sớm.

Khi MC Minh Xù công bố tin khủng, Nguyễn Anh Tú gượng cười chỉ qua Phương Lan và Quốc Khánh trách hờn.



Nguyễn Anh Tú và Quốc Khánh.



Đến với vòng 2, các người chơi lựa chọn gói câu hỏi đuổi hình bắt chữ bao gồm hình vẽ tê giác trên sa mạc. Nhanh chóng nhìn ra nên Quốc Khánh và Him Phạm giải đáp ngay rằng chính là từ giác mạc.

Phương Lan lại một lần nữa trả lời lạc quẻ. Him Phạm vẫn cho rằng Quốc Khánh có khả năng là Cao thủ biết tuốt.

Quốc Khánh và Phương Lan khẳng định chắc nịch vẫn giữ nguyên quyết định nghi Him Phạm.

Đang thở phào nhẹ nhõm tưởng vào đến vòng cuối thì cú twist bất ngờ đến với Quốc Khánh. Khi nhắm mắt loại đối phương, Phương Lan đã chỉ Quốc Khánh thay vì Him Phạm.

MC Minh Xù cũng khá bỡ ngỡ nên đã nhờ diễn viên hài Nguyễn Anh Tú lên mời người bị loại về cùng mình. Khi Nguyễn Anh Tú đến bên và dắt tay về, Quốc Khánh vẫn chưa tin vào sự thật.

Đến khi Lộ diện, Phương Lan và Him Phạm đã không vượt qua câu hỏi cuối để ghi thêm điểm.

Cuối cùng, Him Phạm – nghệ sĩ nắm chức năng Phong tỏa là người chiến thắng với 35 điểm.

Cao thủ biết tuốt đã bị loại ngay vòng đầu tiên không ai khác là Nguyễn Anh Tú. Như vậy, Him Phạm đã ẵm thưởng 10 triệu đồng từ chương trình.



Him Phạm lãnh giải thưởng chương trình.

Đón xem Truy tìm cao thủ được phát sóng lúc 19 giờ 15, thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1.

