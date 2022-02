Sáng 12-2 (12 tháng Giêng) nhà thơ Hạnh Ngộ (Ngô Thị Hạnh) tổ chức buổi giới thiệu tập thơ mới "Lặng soi", tại TP.HCM.

Buổi ra mắt "Lặng soi" của nhà thơ Hạnh Ngộ trong Ngày Thơ Việt Nam lần này do Ban Nhà văn trẻ (thuộc Hội Nhà văn TP.HCM) kết hợp với Nhà hàng chay Bông Súng đồng tổ chức.



Tập thơ "Lặng soi" của nhà thơ Hạnh Ngộ. Ảnh: NGUYỄN HÀ.

Đây cũng là tác phẩm đánh dấu chặng đường 15 năm bén duyên với Sân Thơ Trẻ trong Ngày Thơ Việt Nam (2007 – 2022) và hơn 15 năm làm bạn với thơ.

Nói về lý do quyết định ra mắt tập thơ, nhà thơ Hạnh Ngộ chia sẻ với PLO: "Dù suốt 8 năm không in sách nhưng tôi vẫn viết rất nhiều thơ trong quãng thời gian đó. Trong năm nay, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với mong muốn kết nối lại bạn bè, khoe với bạn bè cái gì đó mới và để kỷ niệm 15 năm với Ngày thơ cùng 'Ban Nhà văn trẻ”'– Hội Nhà văn TP.HCM, tôi quyết định chọn lại gần 200 bài thơ trong vòng 8 năm qua để in tập 'Lặng soi'".



Đại diện Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa cho nhà thơ Hạnh Ngộ. Ảnh: NGUYỄN HÀ.

Tập thơ Lặng soi gồm 113 bài thơ gồm nhiều thể loại như Haiku, Tanka, Lục bát, năm chữ… Đây cũng là những đổi thay mới mẻ của nhà thơ Hạnh Ngộ trong tác phẩm này so với những tác phẩm đã ra mắt trước đó.

"Nó là một tổng thể của thăng hoa trong cảm xúc thời gian qua chứ không quy định mình sẽ làm theo thể thơ nào. Nếu tập thơ 'Rơi ngược' hầu hết là thơ tự do thì với 'Lặng soi' tôi đã cố gắng dành thời gian để tuyển chọn nhiều thể loại hơn và đặt niềm tin vào bản thân qua tập thơ này"- nhà thơ Hạnh Ngộ tâm sự.



Nhiều bạn bè văn chương tham gia buổi ra mắt tập thơ "Lặng soi". Ảnh: NGUYỄN HÀ.

Đối với tựa đề tác phẩm nhà Hồ Đăng Thanh Ngọc lý giải: "'Lặng soi' không đơn giản chỉ là lặng lẽ nhìn mình ở đây còn là sự soi tỏ sâu xa cái nội tại bên trong nhà thơ một cách tinh khôi và toàn triện nhất, bằng thứ ánh sáng của vầng trăng thi ảnh trên cao, dịu đàng bàn bạc sự cảm thông tình nhân ái và lòng độ lượng…".



Nhà thơ Hạnh Ngộ ký tặng sách cho bạn bè văn chương. Ảnh: NGUYỄN HÀ.

Được biết, hơn 15 năm trước, nhà thơ Hạnh Ngộ đã xuất bản tập "Rơi ngược" (2006), lúc đó, tâm thế không phải là để cùng tham gia hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam như tập "Lặng soi" bây giờ nhưng lại rất "tình cờ" được tham gia Ngày Thơ Việt Nam năm 2007 ngay sau đó một cách sôi nổi và trở thành một kỷ niệm khó quên.

Hoạt động đó đã nuôi dưỡng, tạo động lực cho tác giả xuất bản những tập thơ tiếp theo như: Nắng từ những ngón chân, Thơ tình với Sài Gòn... và năng động tham gia hoạt động Ngày thơ của Ban Nhà văn trẻ – Hội Nhà văn TP.HCM.

Nhà thơ Hạnh Ngộ đọc thơ trong buổi ra mắt tập thơ "Lặng soi". Nguồn: NGUYỄN HÀ.

Kỷ niệm về những tập thơ và Ngày Thơ Việt Nam hàng năm như những mối nhân duyên trong "đời thơ" của Hạnh Ngộ (ngoại trừ hai năm đầu vì dịch bệnh COVID 2020, 2021 nên không tổ chức được) và đó cũng là động lực để nữ nhà thơ ra mắt những tác phẩm để gửi gắm đến bạn bè văn chương cũng như độc giả.