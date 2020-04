Nhẩn nha ‘tẩy độc bếp’ trong dịch COVID-19

Trong đại dịch COVID-19, khi chính phủ đang áp dụng cách ly xã hội, không gian gia đình đặc biệt gian bếp được chú trọng hơn. Tuy nhiên, mỗi người đã thật sự hiểu hết gian bếp của mình chưa? Đó là câu hỏi không phải dễ trả lời.

Có ai nghĩ chuyện bếp núc lại viết như viết văn không? Thật ra, nếu một người xem nội trợ là công việc yêu thích thì gian bếp của bạn cũng sẽ giống kệ sách mà thôi.

Ở gian bếp đó có thể đa dạng thể loại dụng cụ để nấu món Âu, Á hay chế biến theo phong cách của bạn. Tác giả Pha Lê của quyển sách Tẩy độc bếp – Vì sống mà không thể ăn gì (Nhà xuất bản Trẻ) cũng bắt đầu những dòng thong thả của mình từ gian bếp.

Bởi theo chị, trước tiên phải hiểu về cái bếp, từ linh tinh các loại dụng cụ, loại bếp đến cách sử dụng, vệ sinh…

Pha Lê cũng là tác giả quyển "Ăn gì cho không độc hại" tái bản nhiều lần kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2018. Ảnh: Q.T

Rất nhiều người băn khoăn chọn mua bếp từ, bếp ga; tủ lạnh kích thước nào; mua tủ đông hay không; mua nồi nhôm, nồi gang, nồi thuỷ tinh hay inox; mua dao gốm hay phân biệt công dụng các loại dao…

Những điều tưởng chừng đơn giản đó nhưng sẽ tốn rất nhiều tâm trí của người vào bếp bất kể là đàn ông hay phụ nữ.

Tẩy độc bếp – Vì sống mà không thể ăn gì còn giúp người đọc hiểu hơn về cách sử dụng gia vị, chế biến mắm, nước tương… của các nền văn minh, các quốc gia trên thế giới: Mật ong manuka, syrup cây phong, đường trầm, tương natto, tương bần, mắm cá cháy Hilsa…

Sách giúp người đọc hiểu hơn và gian bếp và hiểu cả chính sở thích của mình trong gian bếp đó. Ảnh:Q.T

Và sách có cả một danh sách 15 cửa hàng thực phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ, dụng cụ làm bếp, vệ sinh gia đình… căn bản để các bà nội trợ bỏ túi. Trong từng câu chuyện của các cửa hàng hữu cơ, thuần chay ở Sài Gòn, người đọc còn tìm thấy những câu chuyện nho nhỏ đằng sau thương hiệu đó.

Nó như cuộc phiêu lưu ký của tác giả đến với những người ngày đêm gắn với món mắm, chai nước tương, lọ tinh dầu… của chị Bé làm mắm cá dãnh, anh Sơn nước tương Thuần Chay Nguyên Dương, chị Miên của Tùng Hạ Farm với các loại tinh dầu…

Mỗi người, mỗi ngày cũng chỉ có 24 giờ, nếu suốt ngày ở bếp thì mình cũng sẽ mất thời gian cho những việc khác. Tẩy độc bếp – Vì sống mà không thể ăn gì sẽ giúp người đọc tiết kiệm được thời gian vào bếp khi đã thấu hiểu gian bếp của mình.

Nếu bạn chọn đúng nồi, đúng bếp, đúng dao… đúng thực phẩm để chế biến món ăn, nó không khác mấy chuyện chọn một người bạn tâm đầu ý hợp. Nó giúp bạn đỡ mất thời gian lẫn tổn thương vì “đầu tư” sai chỗ.