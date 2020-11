Nhóm nhạc BTS đặc cách hát nhạc phim trong Your Eyes Tell

Cùng điểm qua những lí do vì sao Your Eyes Tell đặc biệt đến nỗi nhóm nhạc hiện tượng toàn cầu BTS phải đặc cách hát nhạc phim và trở thành bộ phim sưởi ấm trái tim bạn cuối tuần.

Cốt truyện bảo chứng bởi Always thành công trước đó

Lí do đầu tiên chắc hẳn đến từ cốt truyện gốc quá thành công của Hàn Quốc Always (2011) có sự tham gia của nam tài tử So Ji Sub và Han Hyo Joo.

Chuyện phim viết về tình yêu giữa hai con người từng chịu mất mát và vết thương lòng trong quá khứ đã làm biết bao trái tim khán giả xúc động.

Với chuyển thể lần này, khán giả sẽ được tiếp tục chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai nhân vật chính, bên cạnh đó còn là những bài học chữa lành đáng quý mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy thật đồng cảm.