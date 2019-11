Nhóm nhạc nữ Rainbow nói về ý nghĩa của bài hát mới Aurora

7 thành viên Rainbow vừa tổ chức V live để kỷ niệm 10 năm của họ bằng cách trò chuyện cùng người hâm mộ và chờ phát hành album đặc biệt của nhóm mang tên Over the rainbow.

Liên quan đến dự án đặc biệt này, Jaekyung chia sẻ rằng để biến dự án này thành hiện thực, chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu năm. Jisook nói thêm, sức mạnh lớn nhất đằng sau dự án này là Jaekyung.

Cả nhóm Rainbow cũng chia sẻ lý do cho dự án này, chúng tôi nghĩ rằng lý do 7 người chúng tôi có thể sẵn sàng quảng bá trong 10 năm là vì tình yêu của người hâm mộ. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tặng món quà đặc biệt cho người hâm mộ bằng một bài hát hay.





Cùng với album đặc biệt của nhóm, có bài hát mới nhất của họ Aurora, nhóm giải thích rằng các thành viên trong nhóm đã bàn với nhau vào đầu năm và quyết định thực hiện một album cho kỷ niệm 10 năm của nhóm. Nhóm đã được Hyunyoung viết bài hát lần này nhưng hiện tại Hyunyoung đã từ chối nhóm. Hyunyoung giải thích rằng đó là vì anh ấy chưa bao giờ viết một bài hát tươi sáng trước đây.

Cuối cùng Rainbow đã nhận được bài hát từ một người bạn của em gái Jaekyung, Jaehyun N.Fending.

Từ album, nhóm cũng chia sẻ: "Bài hát mang một thông điệp tươi sáng và hấp dẫn, độc nhất của Rainbow. Nếu bạn nghe, bài hát sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều sức mạnh".

Khi được hỏi về vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhóm trả lời: "Chúng tôi hiện không có vũ đạo. Nếu bài hát đạt đến số 1 trên bất kỳ trang web âm nhạc nào, chúng tôi sẽ biên đạo và xuất hiện trên các chương trình âm nhạc."

Nhóm cũng tiết lộ rằng họ sẽ quyên góp tất cả lợi nhuận từ bài hát cho quỹ trẻ em. Jaekyung giải thích: "Chúng tôi muốn có ít nhất một chút giúp đỡ cho những người trẻ tuổi đầy tham vọng. Còn gì bằng khi thật tuyệt nếu bạn nghe nhiều bài hát của nhóm".





Nhóm cũng chia sẻ ý nghĩa đằng sau tựa đề bài hát của họ có tên là Aurora có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy cực quang vào ban đêm và bạn chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng vào ban ngày. Vì vậy thông điệp nhóm mang đến là chúng tôi ở bên bạn 24 giờ mỗi ngày.

Cùng ngày, Rainbow xuất hiện trên "Idol radio" của MBC, nơi họ nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh trai của Jaekyung, Jaehyun N.Felling. A

nh chia sẻ rằng N.Fending cũng đã đồng ý bên cạnh nhóm cho đến 80 tuổi. Giống như cách cầu vồng không thể thiếu màu sắc, hy vọng tất cả mọi người sẽ ở bên nhau một thời gian dài.