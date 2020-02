Những biệt đội phản diện oanh tạc màn ảnh rộng vào năm 2020

Điện ảnh 2019 đã khép lại cực kỳ thành công với hàng loạt siêu phẩm ấn tượng. Và khó có thể phủ nhận kỳ tích đó một phần đến từ biệt đội phản diện “có sức nặng” như gã hề ma quái Pennywise (It Chapter Two), “khoai tím” Thanos (Avengers: End Game), Mysterio (Spider-Man: Far From Home).

Đặc biệt là Hoàng tử tội phạm Joker trong bộ phim cùng tên. Sang đến 2020, “tuyển tập” phản diện dưới đây cũng sẽ không làm các mọt phim thất vọng.

Black Mask và Victor Zsasz (Birds of Prey)

Một trong những bộ phim được mong chờ nhất 2020 - Birds of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn là màn chào sân của ác nhân Roman Sionis, biệt danh Black Mask (do chủ nhân Quả cầu vàng Ewan McGregor thủ vai) - một trong những phản diện được fan yêu thích nhất trong thế giới của siêu anh hùng Batman.