Những điều cần biết khi xem 'The Avengers: Endgame'

Điều gì đã xảy ra sau cái búng tay của Thanos?

Avengers: Infinity War đã diễn ra “cuộc đại thanh trừng” dân số lớn nhất trong lịch sử loài người, với một nửa số dân vũ trụ hoàn toàn “trở về cát bụi” mà tất cả là nhờ vào cái búng tay từ Thanos.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này, gã khổng lồ cũng đã hy sinh nhiều thứ quan trọng. Ngoài đàn con Black Order bị tiêu diệt, Thanos đã thẳng tay đẩy Gamora - đứa con mà hắn thương yêu nhất xuống vực sâu nhằm đổi lấy Viên Đá Linh Hồn (The Soul Stone).

Vậy vũ trụ điện ảnh Marvel còn lại gì? Ai còn? Ai mất sau màn búng tay “long trời lở đất” ấy?

Infographic số phận các nhân vật sau Avengers: Infinity War - Ảnh: Venngage

Đâu là nguyên do?

Trở về hành tinh Titan, quê nhà của Thanos, nơi đã xảy ra biến động lớn nhiều năm về trước, phải đối mặt với nguồn tài nguyên cạn kiệt cùng lượng dân số quá đông. Titan cũng là nơi cư ngụ của chủng tộc Eternal (những kẻ bất diệt), những người sở hữu trình độ khoa học lẫn ma thuật vượt ngoài tầm hiểu biết của con người.

Được sinh ra trong một gia đình Eternal, Thanos từ lâu đã bộc lộ sự dị biệt của bản thân. Vẻ ngoài thô kệch, xấu xí cùng sự xa lánh từ cộng đồng đã khiến Thanos trở thành kẻ sống cô đơn, tách biệt. Hắn đã từng đề nghị tiêu diệt một nửa dân số để cứu lấy quê nhà đang chết dần, ngược lại Thanos đã chịu sự cô lập, bị lưu đày. Và điều gì đến cũng đến, hành tinh Thanos đã thật sự bị tận diệt.

Thanos - Gã khổng lồ lớn lên từ qua khứ đau thương.



Tiếp tục hành trình thực hiện giấc mơ điên rồ đấy, Thanos quyết định chiếm lấy những viên đá vô cực đầy quyền năng để nhằm có đầy đủ sức mạnh tiêu diệt nửa vũ trụ. Gã khổng lồ tự cho mình là người điều chỉnh, người có nhiệm vụ mang lại sự cân bằng vũ trụ. Trong phiên bản điện ảnh, lý tưởng của Thanos phức tạp và lớn lao hơn rất nhiều. Kế hoạch xóa sổ dân số xuất phát từ nỗi lo lắng cho sự tồn vong của vũ trụ khi sự sinh sôi mất kiểm soát của các hành tinh đang diễn ra ngày càng nhanh chóng.



Thế giới comic giải thích động cơ của Thanos khá đơn giản khi chỉ xoay quanh hai chữ: Tình yêu. Mong muốn gây ấn tượng với Death - người mà Thanos yêu say đắm, đã tạo động lực điên rồ cho hắn hiện thực hóa “kế hoạch hóa dân số này”.

Giải mã quyền năng của sáu viên đá vô cực

Trong Guardians of the Galaxy (2014) chúng ta được The Collector kể về nguồn gốc của những viên đá này trong MCU như sau:

“Trước khi vạn vật tồn tại đã có sáu vật thể này. Và khi các vũ trụ được sinh ra, tàn dư của chúng tụ lại thành những hình khối đặc biệt - Những viên đá vô cực. Những viên đá này, thoạt qua có vẻ vô hại nhưng chúng chứa đựng sức mạnh mà chỉ những kẻ vô cùng mạnh mẽ mới có thể điều khiển được.”

Sáu vật thể được nói đến đại diện cho sáu viên đá vô cực, mỗi viên lại đại diện cho một thành tố tạo nên vũ trụ này: Không gian, Thời Gian, Linh Hồn, Nhận thức, Thực tại và Quyền Lực,

1. Viên đá Không gian (The Space Stone)

Sự ra đi của Loki đã mở đầu quá trình thu phục sáu viên đá vô cực bởi Thanos.

Màu: Xanh nước biển

Nơi cất giữ: Khối Tesseract

Sức mạnh: Cho phép người sử dụng chạm vào không gian gốc của vũ trụ và cho phép họ điều khiển không gian, đi đến mọi vị trí trong không gian vô tận trong tích tắc hoặc ném ai đó ra bất cứ đâu chỉ bằng một ý nghĩ.

Lần xuất hiện đầu tiên: Captain America: The First Avenger

Cách Thanos đoạt được: Giết Loki - người đang giữ viên đá

2. Viên đá Thời gian (The Time Stone)

Viên đá thời gian đã giúp Doctor Strange nhìn trước 14 triệu kết quả trong trận chiến với Thanos ở tương lai.



Màu: Xanh lá cây

Nơi cất giữ: Trong mặt dây chuyền của Doctor Strange, hay còn gọi là “Con mắt của Agamotto”

Sức mạnh: Có thể du hành thời gian và không gian ở quá khứ lẫn tương lai. Vì thề người sử dụng viên đá này có khả năng thay đổi được lịch sử

Lần xuất hiện đầu tiên: Doctor Strange

Cách Thanos đoạt được: Sau khi xem xét hơn 14 triệu khả năng kết thúc cuộc chiến, Doctor Strange đã trực tiếp giao nộp viên đá cho Thanos.

3. Viên đá Tâm trí (The Mind Stone)

Vision là một Android có cơ thể được tổng hợp từ vibranium nhờ bàn tay của Ultron và Helen Cho, sở hữu Viên đá Tâm trí đầy sức mạnh.

Màu: Vàng

Nơi cất giữ: Quyền trượng của Loki, Vision

Sức mạnh: Kiểm soát và nhìn thấu tâm trí của người khác, xâm nhập vào suy nghĩ, giấc mơ cùng những nỗi sợ.

Lần xuất hiện đầu tiên: The Avengers

Cách Thanos đoạt được: Giết Vision

4. Viên đá Thực tại (The Reality Stone)



Sau khi ngăn Malekith chiếm đoạt Viên đá Thực tại, Thor và cùng những chiến binh Asgard đã đem đến The Collector để cất giữ.

Màu: Đỏ

Nơi cất giữ: Khối Aether được cất giữ bởi The Collector

Sức mạnh: Thao túng và thay đổi thực tại một cách tạm thời, biến ảo mộng thành hiện thực

Lần xuất hiện đầu tiên: Thor: The dark world

Cách Thanos đoạt được: Đoạt từ tay The Collector

5. Viên đá Sức mạnh (The Power Stone)

Viên đá Sức mạnh đã khiến Các vệ binh giải ngân hà chiến đấu "tưng bừng" với Ronan trong Guardians of The Galaxy.

Màu: Tím

Nơi cất giữ: The Orb, bảo vệ bởi lực lượng Nova Corps (cảnh sát vũ trụ Marvel) ở Xander

Sức mạnh: Tăng cường sức mạnh của người sở hữu lên rất nhiều lần, có khả năng hủy diệt hàng loạt.

Lần xuất hiện đầu tiên: Guardians of the Galaxy

Cách Thanos đoạt được: Hủy diệt hành tinh Xander

6. Viên đá Linh hồn (The Soul Stone)

Để đổi lấy Viên đá Linh Hồn từ tay Red Skull, Thanos đã hi sinh mạng sống của Gamora.

Màu: Cam

Nơi cất giữ: Red Skull cất giấu tại hành tinh Vormir

Sức mạnh: Thao túng sự sống và cái chết. Chiếm đoạt và kiểm soát linh hồn của cả người sống lẫn chết. Đem sự sống lại cho người đã mất.

Lần xuất hiện đầu tiên: Avengers: Infinity War

Cách Thanos đoạt được: Thanos hi sinh sự sống của người mình thương yêu nhất: Gamora.

Dự đoán nào cho Endgame

Một trong số những dự đoán được đông đảo fan Marvel ủng hộ chính là Thuyết du hành thời gian thông qua Lượng tử giới (Quantum Realm), đưa các siêu anh hùng trở về quá khứ để đảo ngược cú búng tay xóa sổ 50% sinh linh vụ trụ bởi Thanos.

Liệu các siêu anh hùng sẽ sử dụng thuyết du hành thời gian?



Cuối Ant-Man and the Wasp, Người Kiến mắc kẹt trong Lượng tử giới (Quantum Realm) do bị ảnh nhưởng bởi cú búng tay của Thanos. Vì thế, giả thuyết sức mạnh của cõi lượng tử đã cứu người Kiến khỏi "cõi cát bụi" như những nhân vật xấu số khác, từ đó củng cố thêm niềm tin vào vai trò lớn lao của Quantum Realm đối với hồi kết.