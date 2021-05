Nhân dịp tác phẩm ra mắt, cùng điểm lại những phim chuyển thể từ tiểu thuyết giật gân đáng nhớ.

Gone Girl

Đạo diễn David Fincher đã có công đưa Gone Girl của Gillian Flynn lên màn ảnh rộng với tuyệt tác năm 2014 cùng sự tham gia của Ben Affleck và Rosamund Pike.

Cuốn sách dày công xây dựng cuộc sống trong mơ giữa cặp vợ chồng Amy và Nick Dunne. Khi Amy mất tích, vỏ bọc màu hồng sụp đổ, sự thật đáng sợ về cuộc hôn nhân của cả hai dần phơi bày.



Rosamund Pike và Ben Affleck. Ảnh: PHP



Anh chồng Nick loay hoay chứng minh sự vô tội của mình, trong khi mọi con mắt đổ dồn anh như nghi phạm duy nhất.

Phim đã xuất sắc khắc họa được không khí u ám của một mối quan hệ độc hại với sự chi phối hoàn toàn từ một phía.

The Silence of the Lambs

Bộ phim The Silence Of The Lambs đã trở thành biểu tượng của thể loại kinh dị, là minh chứng cho ngòi bút xuất sắc của nhà văn Thomas Harris - “cha đẻ” tiểu thuyết gốc.



Thành công của bộ phim chính là đem tinh thần đó truyền tải lên màn ảnh một phần quan trọng nhờ diễn xuất tài tình của Anthony Hopkins (bên trái).



Theo chân thực tập sinh FBI Clarice Starling đi sâu khám phá suy nghĩ của Hannibal Lecter, cuốn sách mở ra những hình thái vặn vẹo trong nhân cách một kẻ giết người.

No Country For Old Men



Lấy bối cảnh biên giới Mexico - Texas vô pháp vô thiên, diễn biến trong cuốn sách xoay quanh quyết định của gã về việc giữ lấy số tiền lớn mà anh ta phát hiện ra trong xe tải của một người chết.

Lựa chọn này đã đưa anh ta lọt vào tầm ngắm của một sát thủ điên cuồng và một cảnh sát trưởng già nua ngày càng mất niềm tin vào thế giới.



Poster bộ phim No Country For Old Men.

Bạo lực, tàn nhẫn và nghẹt thở là những gì có thể được mô tả cả cuốn sách lẫn bản chuyển thể của anh em nhà Coen.

Cho đến tận giờ, nụ cười vô nhân tính của Anton Chigurh do Javier Bardem thủ vai vẫn khiến khán giả lạnh người khi nghĩ lại.

Misery

Trong phim, Bates vào vai Annie Wilkes - một phụ nữ ám ảnh với “idol” nhà văn đến mức làm những việc khủng khiếp đối với anh ta.



Bộ phim chuyển thể năm 1990 đã đem về cho Kathy Bates một giải Oscar.

Nói về độ bứt rứt thì có lẽ cả sách lẫn phim đều gây “khó ở” như nhau bởi cả độc giả lẫn khán giả đều không thể tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Nocturnal Animals

Nocturnal Animals kể câu chuyện về Susan Morrow, một phụ nữ ly hôn đang bắt đầu một chương mới cuộc đời ở vùng ngoại ô với người mới. Tuy nhiên một thời gian sau, anh chồng cũ xuất hiện, đề nghị Susan đọc bản thảo mới nhất của anh ta.



Susan phải đối đầu với bóng tối của quá khứ trước khi nó xâm nhập quá sâu vào cuộc sống mới.

Susan trở nên say mê với nhân vật chính và bắt đầu thấy những điểm tương đồng giữa cốt truyện và mối quan hệ cũ của cô.



Those Who Wish Me Dead

Nguyên tác Those Who Wish Me Dead của Michael Koryta được tờ Kirkus Review đánh giá là “được dàn dựng một cách xuất sắc” thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về cấu trúc một tiểu thuyết giật gân.



Bộ phim hứa hẹn sẽ biến những câu từ đặc tả của Koryta trở thành một “đấu trường” thực sự trên màn ảnh rộng.

Không có gì đáng sợ bằng một bức tường lửa cao 9m như địa ngục đang chực chờ nuốt chửng bất cứ ai. Đó chính là một trong những cơn ác mộng mà các nhân vật phải trải qua giữa vùng rừng núi Montana hoang vu.

Trailer bộ phimThose Who Wish Me Dead. Nguồn: Youtube

Phiên bản chuyển thể điện ảnh Those Who Wish Me Dead lần này sẽ tập trung vào của Hannah Faber, một cựu lính cứu hỏa nhảy dù (smokejumper) dạn dày kinh nghiệm trong nhiệm vụ bảo vệ một cậu bé trước âm mưu diệt khẩu.