Vừa qua, tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công chiếu bom tấn hành động “khủng” nhất nhì của năm - Không phải lúc chết (tựa gốc: No time to die).

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các khách mời báo chí, nhà làm phim cùng dàn sao, nghệ sĩ đình đám như vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang, đạo diễn Phan Xine, diễn viên Lan Thy, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh, đạo diễn Hải Bùi, đạo diễn Luk Vân...



Vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang cùng 2 “gà” nhà Sơn Tùng và Đình Khang trong những bộ suit “ngầu” không kém các siêu điệp viên. Ảnh: CJ

Nhận được vô vàn lời khen ngợi từ khán giả đại chúng lẫn giới mộ điệu, Không phải lúc chết đã thu về doanh thu toàn cầu kỷ lục lên đến hơn 700 triệu đô. Với các cảnh hành động mãn nhãn đắt giá và cảm xúc khó quên tràn ngập, bộ phim được đánh giá là lời tạm biệt trọn vẹn với Bond của Daniel Craig sau 15 năm.



Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy “pose dáng” như điệp viên thực thụ.

Tưởng như sau khi bắt được Blofeld, mối đe dọa với thế giới từ Spectre đã chấm dứt. Thế nhưng khi James Bond đã sẵn sàng chôn vùi quá khứ để hưởng thụ cuộc sống bình yên cùng Madeleine Swann, thế giới một lần nữa bị đẩy vào nguy hiểm.

Không phải lúc chết là hành trình của một James Bond phong trần đã trải qua quá nhiều biến cố và nỗi đau, người bất đắc dĩ phải trở thành anh hùng một lần nữa.



Đạo diễn Phan Xine cùng hai “nàng thơ” xinh đẹp - diễn viên Lan Thy và Minh Hà.

Không chỉ có sự tham dự của dàn sao, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM cũng đã góp mặt tại buổi họp báo. Với bộ suit đen, ông Oliver Todd không khác gì một điệp viên Bond chính hiệu.



Ông Oliver Todd - Tổng lãnh sự Anh tại Tp.HCM.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Cary Joji Fukunaga - người từng làm nên thành công của bom tấn kinh dị It và tác phẩm giành đề cử Quả cầu vàng Beasts of No Nation.

Đặc biệt, khán giả cũng sẽ được hội ngộ với dàn diễn viên quen thuộc từ các phần trước như Léa Seydoux – Bond Girl quyến rũ từ Spectre, Ben Whishaw tiếp tục đóng Q, Naomie Harris thủ vai Moneypenny và Ralph Fiennes trong vai ngài M.

Ngoài ra, bộ phim còn đánh dấu sự góp mặt của Bond Girl mới Ana de Armas và ác nhân Safin được thủ vai bởi chủ nhân tượng vàng Rami Malek– đây hứa hẹn là hai nhân vật bí ẩn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho một phần phim 007 hoàn toàn khác biệt.

Với nội dung hấp dẫn, các pha hành động choáng ngợp và dàn diễn viên tài năng, bộ phim cuối cùng của Daniel sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh xứng đáng với sự mong đợi của người hâm mộ.