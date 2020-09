No Time To Die tung trailer mới với cuộc đối đầu sinh tử

Dường như Safin không chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với James Bond mà còn dự định lợi dụng người hùng cho kế hoạch khủng khiếp của mình.

"Nếu chúng ta không ra tay, sẽ chẳng còn gì để cứu vãn nữa", câu khẳng định của James Bond phần nào hé mở mức độ tàn bạo và điên cuồng của gã phản diện.

Hắn dự định giết hại hàng triệu người và dường như thế giới đang chờ được James Bond giải cứu.

Quân át chủ bài mà Safin sở hữu chính là tình cũ Madeleine Swann (Léa Seydoux).

Rõ ràng, anh chàng điệp viên vẫn chưa quên được nàng thơ xinh đẹp và cô cũng vẫn còn yêu anh.

Vậy nên, Swann sẽ vừa là điểm yếu của James Bond vừa là công cụ để kẻ ác dùng để uy hiếp anh.

Hình ảnh James Bond cầm trên tay mảnh giấy đang cháy dở, có dòng viết tay Hãy tha thứ cho em, dụng ý tới việc Swann sẽ phản bội 007 chăng?

Khi buộc phải lựa chọn giữa thế giới và người con gái anh yêu, anh sẽ lựa chọn cứu ai? Và tồi tệ hơn, khi bí mật của người tình bị lộ ra, cũng sẽ là lúc James Bond phải chết?

Tuy nhiên, trong cuộc chiến sinh tử này, James Bond không hề đơn độc. Sát cánh bên anh là nàng Bond girl nóng bỏng (Ana de Armas).

Đặc biệt, khán giả sẽ choáng ngợp với màn đánh đấm cừ khôi của nàng. Vừa sexy, quyến rũ nhưng lại vô cùng thần thái, nàng lạnh lùng hai tay hai súng và xử đẹp cùng lúc nhiều đối thủ.

Có lẽ vì No Time To Die sẽ là một trong những nhiệm vụ cam go nhất lịch sử của loạt phim điệp viên.





No Time To Die được đông đảo khán giả mong đợi không chỉ vì là phần phim đánh dấu mốc kỉ niệm lần thứ 25 xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn hứa hẹn mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới cho nhân vật huyền thoại này.

Bộ phim được chỉ đạo bởi vị đạo diễn giàu tham vọng Cary Joji Fukunaga- người từng làm nên thành công của bom tấn kinh dị It và tác phẩm giành đề cử Quả cầu vàng Beasts of No Nation.



Poster phim

Tuy không thực sự là cái tên quen thuộc trong làng phim hành động nhưng Cary Joji Fukunaga sẽ mang tới cho No Time To Die một phong cách và tầm nhìn mới lạ, xứng đáng với tác phẩm mang tính đột phá của loạt phim.

No Time To Die dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào hôm nay, 13-11.