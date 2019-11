Noo Phước Thịnh ra mắt sản phẩm mới trên sân khấu quốc tế

Năm 2016 – I don’t believe in you

Tháng 10-2016, khán giả nước nhà đổ dồn sự chú ý về Noo Phước Thịnh khi anh đại diện Việt Nam biểu diễn tại Asia song festival 2016. Không chỉ thể hiện lại bản hit Gạt đi nước mắt đang làm mưa làm gió tại Vpop thời điểm đó, nam ca sĩ còn lần đầu trình diễn một sáng tác mới toanh mang tựa đề I don’t believie in you của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Ở tiết mục này, Noo Phước Thịnh đã có dịp kết hợp ăn ý cùng rapper hàng đầu xứ sở Kim Chi là BASICK. Mặc dù thời gian tập luyện với nhau không nhiều, thế nhưng cả hai vẫn tự tin đốt cháy sân khấu với xung quanh là hàng ngàn khán giả nước ngoài.









Sau khi tiết mục kết thúc, truyền thông quốc tế đã dành tặng cho anh chàng cơn mưa lời khen cùng những danh xưng mĩ miều như Bi Rain phiên bản Việt hay ca sĩ xuất sắc nhất Việt Nam. Thậm chí tiết mục của Noo Phước Thịnh sau đó còn được bình chọn nằm trong top 5 phần trình diễn ấn tượng tại Asia song festival 2016.

Năm 2018 – Lost và Đến với nhau là sai

Đầu năm 2018, Noo Phước Thịnh đã đại diện Việt Nam biểu diễn tại sự kiện Hong Kong Asian pop music festival 2018 trước hơn 5000 khán giả. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc hàng đầu châu Á, được tổ chức thường niên từ năm 2011.

Ngoài Noo Phước Thịnh, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ châu Á nổi tiếng như Jannine Weigel (Thái Lan), Supper Moment (Hong Kong), BTOB (Hàn Quốc), M.I.C (Trung Quốc),…





Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai hay phần trang phục khá đầu tư được đặt riêng các NTK trong nước, nam ca sĩ còn mang tới 2 ca khúc mới toanh đầy sôi động là Lost (nhạc sĩ Dương Khắc Linh) và Đến với nhau là sai (Đỗ Hiếu).

Vừa tự tin hát live vừa khoe vũ đạo điêu luyện, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng nhận được sự cổ vũ của khán giả Hong Kong dù là lần đầu biểu diễn tại đây.

Với hiệu ứng ngoài mong đợi tại sự kiện âm nhạc mang tầm cỡ khu vực, Noo Phước Thịnh sau đó đã nhanh chóng cho ra mắt phiên bản hoàn chỉnh Đến với nhau là sai và có được bản hit lớn tiếp theo trong sự nghiệp.

Năm 2019 – I’m still loving you

Im ắng trong suốt một khoảng thời gian trong năm 2019, Noo Phước Thịnh mới đây đã khiến các fan đứng ngồi không yên khi hé lộ động thái trở lại với ca khúc mới mang tựa đề I’m still loving you.

Sau khi ra mắt vào ngày 13-11 sắp tới, Noo Phước Thịnh sẽ lần đầu trình diễn ca khúc I’m still loving you trên hai sân khấu lớn của Hàn Quốc.

Cụ thể, ngày 16-11 tại sân vận động Gocheok Skydome, Noo Phước Thịnh biểu diễn bài hát mới trong chương trình 2019 vlive awards v heartbeat cùng rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay tại xứ sở Kim Chi như Monsta X, ITZY, Stray Kids...









Tiếp sau đó ngày 24-11 tại sân vận động Changwon Veledrome, Busan, nam ca sĩ sẽ có vinh dự đại điện Việt Nam thể hiện trước các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN tại Hàn Quốc, Asean fantasia 2019.

Xuất hiện cùng sân khấu với Noo Phước Thịnh lần này là rất nhiều sao lớn của nước chủ nhà Hàn Quốc như PSY, BOA, Dara , NCT127... và nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các nước khác trong khu vực.