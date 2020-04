Nữ diễn viên Han So Hee được nhiều công ty lớn tìm kiếm

Nữ diễn viên Han So Hee đang trở thành xu hướng ở Hàn Quốc với sự nổi tiếng của cô ngày càng tăng.

Hiện tại, Han So Hee nhận được nhiều cuộc gọi khác nhau từ các công ty quảng cáo, điều này cho thấy cô đang hướng tới sự nghiệp là một ngôi sao.

Nhiều nguồn tin chia sẻ rằng lượng fan nữ của Han So Hee tăng rất mạnh, với các cụm từ tìm kiếm như "túi của Han So Hee, son môi Han So Hee" có liên quan khi mọi người cố gắng mua những món đồ mà cô ấy đã sử dụng trước đây.

Nữ diễn viên Han So Hee. Ảnh: Korenindo



Kinh nghiệm trong quá khứ của Han So Hee là một người mẫu cũng như thị hiếu thời trang và hình ảnh độc đáo của cô ấy đã giúp cô trở nên nổi tiếng.

Hiện tại Han So Hee đang tham gia bộ phim truyền hình mang tên A World of Married couple.