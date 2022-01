Một Coldzy trầm tính, cool ngầu và một Obito ngọt ngào tràn đầy năng lượng sẽ là hai đường thẳng song song khó có được điểm chung, nhưng hành trình của Rap Việt On The Go cùng VJ Nicky đã giúp fan có những góc nhìn khác về cả hai chàng rapper này.



Coldzy và Obito. Ảnh: CTCC

Chia sẻ về điểm tương đồng của bản thân cùng huấn luyện viên của mình, Coldzy cho rằng khi vào đội Karik cậu cảm nhận rằng Karik cũng là người có nhiều gai góc trong âm nhạc và tính cách. Có lúc dữ dằn, lúc lại vô cùng ấm áp, đặc biệt là cũng có khiếu hài hước và cả kiểu hay cười trừ.

Còn chàng rapper Obito thì cho rằng xuất phát điểm của mình và Binz khá tương đồng với nhau. Nam huấn luyện viên rất bảo vệ nghệ sĩ có xuất phát điểm giống như mình.

Anh chàng còn chia sẻ điều khiến mình vô cùng respect Binz là có lần anh em khi ngồi họp cùng nhau, thay vì ngồi trên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho mình thì Binz chọn ngồi trên sàn cùng các thí sinh.



Cả hai nhân vật đi ăn cùng nhau.

Qua vài câu hỏi của chương trình thì hai anh chàng đã để lộ những điều mình hiểu về đối phương.

Càng bất ngờ dù có chút va vấp nhưng cả hai thậm chí còn nhớ cả trang phục của đối phương tại lần đầu gặp nhau cách đây nhiều năm trước.

Tại chương trình, Obito đã hé lộ rằng sắp tới đây, mọi người sẽ nhìn ra được màu âm nhạc đầy gai góc của cậu.

Cậu cho biết cái gương mặt của mình không nói ra được những gì mình trải qua ở tuổi trẻ nó khá là tăm tối và bản thân Obito cũng chưa bao giờ đem nó ra hết nhưng bây giờ cậu đã dám mang nó ra làm chất liệu viết nhạc.



Hai nhân vật giao lưu với nhau.

Khi được hỏi quan điểm về việc nên hay không nên công khai chuyện tình cảm thì cả hai đều cho rằng đây là một câu hỏi rất khó.

Coldzy nói: “Kiểu cả hai đã nổi lên thì cũng rất là khó tại vì ngoài kia họ săm soi vào”.

Obito thổ lộ rằng: “Thật sự bản thân rất là muốn không phô trương cái việc này nhưng mà không thể được. Bản thân bạn đời của em cũng không thích công khai việc cá nhân lên mạng xã hội quá nhiều…”.

Obito còn cho biết rằng việc công khai không đáng sợ khi mà mình có thể bảo vệ được cho nhau.



Obito trải lòng về những góc tối ở quá khứ, chia sẻ quan điểm về việc có nên công khai chuyện tình cảm.

Obito và Coldzy còn live cực nhiệt bài Ngọn nến và Ngày mai là tương lai ngay trên xe khiến các fan trầm trồ trước khả năng cưỡi beat của cả hai.

Nhờ vào việc khám phá ẩm thức món ngon nức tiếng ở Sài Gòn đã tạo nên những phút giây kết nối mạnh mẽ giữa cả 3 nhân vật và khán giả qua màn ảnh nhỏ.

Clip Coldzy, Obito nhận xét siêu chuẩn về nhau. Nguồn: CTCC

Rap Việt On The Go là series nằm trong chuỗi series Kết nối cùng Rap Việt, một chương trình đồng hành cùng với Rap Việt mùa 2 do Vie Channel sản xuất được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Vie Channel – HTV2.