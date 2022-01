Ngày 14-1, bộ phim cảnh sát hình sự Bão ngầm dài 75 tập của đạo diễn Đinh Thái Thụy, Biên kịch TS. Đào Trung Hiếu đã chính thức được công bố.



Bão ngầm dựa theo tiểu thuyết trinh thám hình sự cùng tên của TS. Đào Trung Hiếu (Nhà văn, Nhà báo, Chuyên gia tội phạm học, Cục truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an) với nội dung ngợi ca, tôn vinh những chiến công hào hùng cùng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên cuộc sống.



TS. Đào Trung Hiếu trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VT

Nội dung bộ phim là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.



Từ thực tiễn gần 20 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu với tội phạm về ma tuý, điều tra trọng án, phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong vai trò trinh sát hình sự, điều tra viên tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Yên Bái; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, với tình yêu nghề nghiệp và nặng lòng tri ân quê hương, đồng đội, TS. Đào Trung Hiếu đã viết tiểu thuyết trinh thám và chuyển thể thành phim Bão ngầm.

Chia sẻ với báo chí, Biên kịch TS. Đào Trung Hiếu cho biết, kịch bản ban đầu bị nhận xét “mất cân bằng giới tính”. Vì thế ông đã mất 2 tháng trời để bổ sung thêm tuyến nhân vật nữ làm cho mạch phim không quá cứng nhắc.

Ông cũng khẳng định Bão ngầm sẽ kể những câu chuyện thật mà ít bộ phim làm được.



Phim có sự tham gia của diễn viên - người mẫu Hà Việt Dũng và diễn viên Cao Thái Hà. Ảnh: VT

“Sự độc đáo của bộ phim này so với loạt phim về cảnh sát hình sự trước đây là được viết bởi những trải nghiệm của chiến sĩ trinh sát từng tham gia đánh nhiều án ma túy. Đây cũng là bộ phim huy động lực lượng công an hùng hậu lên tới hàng trăm người tham gia diễn xuất, sử dụng nhiều phương tiện hoạt động của các chiến sĩ công an chính quy”- Biên kịch Đào Trung Hiếu nói.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên được nhiều khán giả yêu mến như: Đại tá CAND, NSND Nguyễn Hải; Đại tá CAND, NSND Trần Nhượng; NSƯT Nguyễn Trọng Hải; diễn viên - người mẫu Hà Việt Dũng; diễn viên Cao Thái Hà; Nguyễn Xuân Hiệp... cùng nhiều diễn viên khác ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Phim dài khoảng 75 tập, dự kiến phát sóng “khung giờ vàng” phim Việt trên kênh VTV1, từ ngày 10-2-2022.