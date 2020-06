Phim 'It's okay to not be okay' bị phê bình vì quá nhạy cảm

It's okay to not be okay là bộ drama mới của đài tvN với sự tham gia của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại chính thức của nam diễn viên nổi tiếng Kim Soo Hyun sau năm năm vắng bóng.

It's okay to not be okay xoay quanh câu chuyện về nhân viên y tế cộng đồng làm việc ở khoa tâm thần tên Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun thủ vai). Anh không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ.





Tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu là gì Go Moon Young (Seo Ye Ji thủ vai). Sau khi gặp gỡ, cả hai dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau.

Sau bốn tập phát sóng, phim đang giữ vị trí khá ổn trên các bảng xếp hạng. Thế nhưng tập phim chiếu ngày 27 và 28-6 có khá nhiều cảnh khiến khán giả rất bối rối.

Trong phim, có cảnh Go Moon Young tán tỉnh với Gang Tae rằng: "Sao anh đối xử với tôi lạnh nhạt vậy? Ban đêm có nóng bỏng như vậy không? Tôi chắc chắn đó là lửa tình. Có muốn ngủ cùng tôi một lần không?".

Không dừng lại ở đó, Go Moon Young đã tìm đến bệnh viện nơi Moon Gang Tae làm việc. Sau đó, cô đã tự tiện vào phòng thay đồ nam và sờ lên khuôn ngực của Gang Tae.



Hình ảnh trong phim "It's okay to not be okay". Ảnh: KOREABOO

Khi bị nam chính đẩy ra khỏi phòng và chống cự lại hành động quấy rối, Moon Young vẫn lấn tới tiếp tục để tay lên người Gang Tae.

Cho đến khi ra tận cửa phòng, ngay trước mặt mọi người, nữ chính vẫn không buông tha cho nam chính.





Còn có một cảnh khác khiến khán giả phải nhíu mày trong It's okay to not be okay đó là Kwon Ki Do, một bệnh nhân mắc chứng hưng cảm đã cố ý cởi quần áo ngay trước camera của phòng bệnh.

Không chỉ thế, Kwon Ki Do còn nói: "Ai đó tập trung nhìn chằm chằm mình thì thật là tuyệt".



Sau đó, Kwon Ki Do đã trốn khỏi bệnh viện và khi gặp Moon Young, anh đã cởi áo khoác ngoài, hoàn toàn "lộ thiên" trước mặt cô. Ảnh: KOREABOO

Sau khi các cảnh quay này được phát sóng, cư dân mạng Hàn Quốc đã có những phản hồi gay gắt, chỉ trích bộ phim. Một số khán giả chia sẻ: "Xem phim cùng bố mẹ mà tôi ngại chết đi được".

Khoảng 6.000 người dân Hàn Quốc đã báo cáo bộ phim lên Ủy ban Kiểm duyệt Phim truyền hình Hàn Quốc về những cảnh mang tính nhạy cảm của It's okay to not be okay.

Bên phía CJ ENM đưa ra thông báo liên quan tới vụ việc: "Chúng tôi đang xác minh lại sự việc và sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất". Mặt khác, bộ phim vẫn được phát sóng vào khung giờ 21 giờ tối thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần trên tvN cũng như nền tảng Netflix.





Dù vướng tranh cãi nhưng It's okay to not be okay vẫn giữ vững phong độ rating cao. Bộ phim trở thành chương trình có rating cao nhất các đài Hàn Quốc khác trong khung giờ 19 giờ.

Ngoài ra nội dung hấp dẫn, diễn xuất ổn định của các diễn viên cũng giúp phim nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nếu tiết chế các cảnh gây tranh cãi chắc chắn It's okay to not be okay sẽ còn bùng nổ hơn trong những tập sau.