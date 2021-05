Năm 1981, cả thị trấn Brookfield rúng động với kẻ giết người đầu tiên phải hầu tòa trong lịch sử 193 năm của thị trấn yên bình này.

Arne Cheyenne Johnson, khi đó là một thanh niên 19 tuổi – đã hung dữ dùng con dao bỏ túi đâm liên tiếp vào chủ nhà Alan Bono. Vụ tấn công khiến Bono qua đời một giờ sau đó.





(Vest caro) Arne Cheyenne Johnson bước vào phòng xử án. Ảnh: PHP

Đáng chú ý hơn, đây cũng là trường hợp pháp lý đầu tiên tại Mỹ mà phía bị cáo sử dụng lý do quỷ ám để biện hộ trước tòa. Dù xảy ra cách đây đã bốn thập niên, vụ án được biết đến với tên gọi “Kẻ Sát Nhân Quỷ Nhập” vẫn tồn tại vô số bí ẩn.

Những sự kiện kỳ bí trước vụ án



Cảnh được cho là trừ tà một đứa trẻ bị quỷ nhập.

Arne Cheyenne Johnson hẹn hò với bạn gái Debbie Glatzel và chuyển tới nhà cô sống vào tháng 5 năm 1980. Cả hai, theo như lời chia sẻ, vốn không hề tin vào chuyện ma quỷ.

Tuy nhiên, tại căn nhà mới thuê, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Em trai của Debbie, David Glatzel bắt đầu kể rằng cậu thấy một ông già dữ tợn và bị ông ta chửi mắng, đánh đập.



Cảnh David bị quỷ ám trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

David thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm với những vết xây xát và bầm tím không rõ nguyên nhân. Dù gia đình nhà Glatzel nói rằng họ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trên gác mái, không ai trừ David thấy tận mắt sinh vật kia.



Gia đình nhà Glatzel đã mời cặp vợ chồng ngoại cảm nổi tiếng Ed Warren và Lorraine Warren để giúp đỡ cậu bé.

Trong các buổi trừ tà, David thậm chí đã nhìn thấy trước một tương lai đẫm máu. Cặp vợ chồng nhà Warren vào tháng 10 năm 1981 thậm chí đã tới đồn cảnh sát địa phương để cảnh báo về căn nhà ma ám và khả năng xảy ra sự kiện bạo lực kinh hoàng.

“Sai lầm chết người”

Trong bức ảnh mà Debbie chia sẻ với nhà báo, Johnson đang ấn một cây thập tự từ dây chuyền trên cổ mình vào trán của David.

Tấm ảnh tiếp theo là cảnh Johnson đang cố gắng giữ đứa trẻ, chiếc dây chuyền bị đứt và cây thập tự nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

Theo Ed và Lorraine Warren, Johnson đã phạm phải một “sai lầm chết người” khi mời con quỷ đang trú ngụ trong David vào mình.



Cảnh trừ tà trong phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Cũng theo lời Debbie, kể từ sau hôm trục quỷ của David, trong khi cậu bé bình phục hoàn toàn thì Johnson lại bắt đầu có những hành vi đáng sợ.

Xích mích và án mạng

Ngày 16-2-1981, Johnson xin nghỉ ốm ở công ty chăm sóc cây để đi chơi với chị em nhà Debbie. Bono là chủ nhà của Debbie và Johnson đồng thời là sếp của Debbie. Bono đưa cả nhóm đi ăn trưa.

Sau đó ông này uống say mèm, trở nên kích động. Bono ôm ghì lấy cô em họ 9 tuổi của Debbie mặc cho nhóm phụ nữ can ngăn. Johnson trở nên cuồng nộ, hung dữ ra lệnh cho Bono thả người.

Sau đó, cậu thanh niên hú lên như thú vật và rút con dao trong túi, đâm nhiều nhát vào người chủ nhà.



Arne Cheyenne Johnson trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It, do Ruairi O’Connor thủ vai.

Khi nghe tin dữ, Lorraine đã tức tốc đến đồn cảnh sát Brookfield nói rằng Johnson đã bị quỷ ám.

Tại tòa, luật sư Martin Minnella của Johnson cũng đã cố gắng hết sức để bào chữa cho thân chủ bằng lý do trên. Tuy nhiên những lời bào chữa này là không đủ để thuyết phục tòa. Johnson bị tuyên án từ 10 – 20 năm cho hành vi giết người.



Poster bộ phim The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: Ma xui quỷ khiến).

Sắp tới đây, khán giả sẽ có cái nhìn đậm chất điện ảnh vào vụ án nổi tiếng bậc nhất trong hồ sơ của vợ chồng Warren trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: Ma xui quỷ khiến).

Phần phim này hứa hẹn sẽ là phần hoành tráng và đen tối nhất vũ trụ kinh dị đắt giá nhất hành tinh.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (tựa Việt: Ma xui quỷ khiến) dự kiến khởi chiếu 4-6 trên toàn quốc. Tuy nhiên do dịch COVID-19 phim tạm hoãn.