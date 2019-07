Ra mắt sách Gen lịch sử và tương lai của nhân loại

Siddhartha Mukherjee sinh năm 1970, là bác sĩ và nhà nghiên cứu ung thư, nhà sinh học tế bào gốc và nhà di truyền học ung thư. Ông là Phó giáo sư y khoa tại Đại học Columbia, học giả Rhodes tại Đại học Oxford, tốt nghiệp nhiều trường danh tiếng như Đại học Stanford, Đại học Oxford, và Trường Y khoa Harvard. Phòng thí nghiệm của ông đã nhận diện những gen điều hòa tế bào gốc, và đội ngũ của ông được thừa nhận trên bình diện quốc tế với những công trình khám phá tế bào gốc xương và hiệu chỉnh di truyền đối với các bệnh ung thư máu. Mukherjee có nhiều công trình xuất bản trên Nature, Cell, Neuron, The New England Journal of Medicine, New York Times. Bên cạnh nhiều thành công trong sự nghiệp nghiên cứu, Mukherjee còn là một cây bút danh tiếng với Định luật Y học và Lịch sử ung thư – Hoàng đế của bách bệnh - hai tác phẩm đoạt giải Putlizer cho thể loại biên khảo và giải Sách Hay Nhất của Guardian. Và gần đây nhất, cuốn Gen: Lịch sử và tương lai của nhân loại lọt Top Best-seller của New York Times.