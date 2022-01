Vốn là đôi bạn khá thân thiết ngoài đời trước khi tham gia Rap Việt mùa 2, hai anh chàng Dlow và Shanhao tiếp tục khẳng định độ hợp cạ khi liên tục có những màn đối đáp cực ăn ý tại tập 3 Rap Việt On The Go vừa qua.

Dlow đã gây bất ngờ với nhiều fan khi hé lộ ba giờ sáng anh chàng đã gọi điện cho Shanhao để rủ đi casting Rap Việt mùa 2 với mình.

Về phần chàng rapper Shanhao, dù chủ đích ban đầu là chỉ đến cổ vũ Dlow nhưng may mắn và đầy duyên số khiến Shanhao cũng vượt qua được vòng casting của chương trình. Shanhao thậm chí còn nghĩ nếu cho mình làm lại chắc cũng không làm được.



Hai anh chàng Dlow và Shanhao cùng với người dẫn chương trình Nicky. Ảnh: CTCC

Trớ trêu thay khi chương trình đưa ra câu hỏi: “Hãy kể 2 thứ mà mình không thích ở đối phương?” khiến hai anh chàng như được dịp thi nhau bóc phốt không hề thương tiếc.

Shanhao tố ngay Dlow cực lười, anh chàng toàn đợi nước tới chân mới nhảy, thậm chí là đến cổ và còn không chịu dọn phòng.

Ngoài ra, Shanhao còn khiến fan cười ra nước mắt khi hé lộ rằng anh chàng Dlow cực kì sợ lạnh trong khi Shanhao bật điều hòa 20 độ thì anh chàng Dlow lại lén chỉnh lên 31 độ khiến Shanhao vô cùng bức xúc.

Lập tức phản công, Dlow phản ánh luôn Shanhao phải nói chuyện bợt cục lại.



Các nhân vật trao đổi với nhau tại chương trình.

Dù hay thích trêu trọc nhau nhưng hai anh chàng cũng vô cùng quan tâm lẫn nhau. Dlow chia sẻ: “Em ở dưới sân khấu em nhìn qua màn hình, em thấy anh Shanhao nhận cái nón Vàng em khóc mà!”.

Dlow còn tiết lộ rằng Shanhao luôn là người tư vấn chuyện tình cảm cho mình mỗi khi gặp phải khúc mắc. Anh chàng còn phong luôn cho Shanhao là bậc thầy về tình yêu lẫn tình báo.



Dlow phản ứng cực yêu khi bị Shanhao tố bệnh lười của mình.

Tại tập 3, các fan còn được dịp biết luôn gu bạn gái của trai đẹp Dlow. Trong khi Shanhao cho rằng bản thân không có gu cụ thể và vạn sự tùy duyên thì anh chàng Dlow lại thừa nhận mình có gu bạn gái có cá tính mạnh và bị thu hút bởi những cô gái có mái tóc tém.

Khi được Nicky hỏi nếu vào Sài Gòn gặp phải đối tượng mình thích thì Dlow có chuyển vào Sài Gòn để làm việc và ở cạnh bạn đó không thì Dlow cho rằng đó cũng là lý do mà mình chưa muốn yêu bây giờ vì anh chàng mong muốn là khi yêu phải được bên cạnh người mình yêu.

Clip Shanhao đi thi Rap Việt như 1 cái duyên. Nguồn: CTCC

Rap Việt On The Go là show nằm trong chuỗi series Kết nối cùng Rap Việt, một chương trình đồng hành cùng với Rap Việt – mùa 2 được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Vie Channel – HTV2.