Shazam siêu anh hùng có thật sự gây nhiều dấu ấn?

Những năm qua hãng DC đang dậm chân khi không tung ra được nhiều sản phẩm thu hút. Thì với thành công vang dội của phim Aquaman ra mắt 2018 thu về doanh thu hơn 1,1 tỷ USD, DC đã lật ngược được thế cờ và có lẽ đó chính là bàn đẩy để hãng phim sẵn sàng quay trở lại với “đường đua”. Điển hình đó là màn chào sân của Shazam trong 2019 này.

Tuy vậy, Shazam có thật sự là bom tấn hoành tráng đáp ứng được nhu cầu mong đợi bao lâu nay của người hâm mộ?



Vẫn với mạch phim chậm và thời lượng phim dài quen thuộc của nhà DC - Shazam kể về cậu nhóc Billy, khi cậu trở thành trẻ mồ côi, phải một mình đương đầu với mọi thứ khiến cậu trở thành một đứa nhóc lì lợm, quậy phá, năm lần bảy lượt bỏ trốn đi tìm mẹ ruột và không chấp nhận cuộc sống với gia đình mới. Tuy nhiên với tình yêu mà gia đình cũng như bạn bè mang lại cậu dần nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống. Với tư duy ngộ nghĩnh, đáng yêu của những đứa “nhóc” mới lớn. Shazam sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị cho khán giả qua lăng kính mới lạ, nhưng bên cạnh đó bộ phim cũng nhận được nhiều phản hồi không mấy hài lòng về dòng phim siêu anh hùng nhưng chưa thật sự gay cấn.



Shazam hài hước, đáng yêu



Nếu trước đó, DC luôn đi theo phong cách làm phim nghiêm túc, mang tính triết lý cao, không có chút bông đùa nào như: Superman, Batman, Wonder Woman, Superman đại chiến Batman,... Thì từ Aquaman cho đến Shazam đã là một hướng đi hoàn toàn mới. Nếu như ở Aquaman yếu tố hài hước chỉ mang một phần nào đó thì ở Shazam yếu tố này xuyên suốt cả bộ phim. Đó chính là điểm mà cả mạch phim hướng tới. Với vẻ ngoài là hình ảnh một siêu anh hùng không thể nào mạnh mẽ hơn nhưng khán giả sẽ phải bất ngờ với tâm hồn lại là của một đứa con nít vô cùng ngây ngô, đáng yêu, không một chút toan tính. Chính điều đó đã tạo nên một Shazam siêu bựa, siêu lầy với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Yếu tố gia đình được đẩy lên cao



Đối với DC, có lẽ người hâm mộ sẽ không lạ lẫm với nội dung tất cả các bộ phim đều mang lại ý nghĩa nhân văn cao, Shazam cũng không ngoại lệ. Bên cạnh yếu tố hài hước thì nội dung đẩy mạnh yếu tố tình cảm gia đình, sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau chính là một điểm cộng lớn cho phim. Từ những điều giản dị trong cuộc sống mà Shazam đã tạo ra nhiều tình huống đầy ngọt ngào, xúc động, khiến khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Để chúng ta cảm thấy trân trọng và yêu thương gia đình hơn. Ý nghĩa mà Shazam mang lại cực kỳ cao đẹp: “Nếu bạn coi đó là gia đình thì đó chính là gia đình”



Diễn viên nhập vai, diễn xuất ăn ý



Điểm nhấn mà phim mang lại chính là câu chuyện về siêu anh hùng là “nhà vô địch” với sức mạnh có thể ngang ngửa Superman nhưng lại của chính một cậu nhóc 15 tuổi. Điều đó tạo nên hình ảnh nhân vật nhiều chuyển biến. Từ diễn viên nhí Asher Angel (Billy Batson) cho đến Zachary Levi (Shazam) đều thể hiện một cách duyên dáng, hài hước và đầy thiện cảm, tạo hiệu ứng chiều sâu về tâm lý nhân vật.

Bên cạnh nhân vật chính “trẻ đội lốt người lớn” do hai diễn viên chính thủ vai thì những vai diễn khác từ phản diện Dr Thaddeus Sivana (do Mark Strong thủ vai) do cho đến các vai phụ cũng mang màu sắc hài hước không kém, khiến khán giả phải cười ồ trong rạp, khác hẳn những phim DC quá khô cứng trước đây.

Hơn thế, chắc chắn khán giả sẽ thật sự thích thú bởi sự góp mặt của thứ chính Jack Dylan Grazer (Freddy thủ vai), diễn viên nhí từng xuất hiện trong bộ phim IT đình đám, trong phim vẫn là cậu nhóc phiền phức, nhiều chuyện nhưng lại không khiến khán giả cảm thấy nhàm chán một chút nào.

Âm thanh ổn, lời thoại ý nghĩa



Tuy đây là một bộ phim mang tính hài hước cao, nhưng lời thoại lại không hề sáo rỗng hay nhảm nhí một chút nào. Ở trên có nhắc đến yếu tố gia đình được đẩy lên cao, thì lời thoại chính là một điểm khiến điều đó thành công, những câu thoại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhưng không kém phần hài hước đã được nhà làm phim truyền tải một cách trọn vẹn. Âm thanh của phim cũng nằm ở mức ổn, tuy cường độ âm thanh không quá xuất sắc nhưng nhiều phân đoạn cũng khiến khán giả khá giật mình, nhất là những cảnh biến hình của Shazam.



Hành động thiếu



Có lẽ phần gây thất vọng nhất chính là phần hành động. Nếu như người hâm mộ đang chờ đợi một bộ phim siêu anh hùng hoành tráng, mãn nhãn và đánh đấm rung trời thì sẽ phải thất vọng phần nào. Là một phim siêu anh hùng nhưng những cảnh bay lượn và đánh nhau với đối thủ lại không nhiều. Nhân vật chính cũng không phát huy được tối đa sức mạnh mà mình có.



Bên cạnh đó, Thất đại tội (bảy con quỷ tượng trưng cho bảy tội lỗi lớn nhất của con người) được xây dựng hình ảnh những con quái thú có vẻ ghê rợn, gớm ghiếc, nhưng cũng chưa thực sự làm khán giả phải giật mình trước màn ảnh.

Hình ảnh tạm, kỹ xảo không tới



Bên cạnh hành động không đủ đô thì phim lại gây tiếp một sự thất vọng nữa cho khán giả khi hình ảnh của phim chưa tốt. Nếu nhà làm phim đã quyết định đi theo hướng phim siêu anh hùng mang màu sắc hài hước thì có lẽ nên để một màu phim tươi sáng hơn tuy nhiên màu sắc trong phim lại lạm dụng khá nhiều tông màu tối tăm, giống như những phim trước của DC như: Batman hay Justice League (Liên minh công lý).



Kỹ xảo của phim hầu như không có. Nhiều phân đoạn hành động của các nhân vật khi “giao chiến” không rõ, lướt qua quá nhanh. Hầu như phim không có hiệu ứng 3D nào. Có nhiều ý kiến còn cho rằng chỉ nên xem phim ở định dạng 2D bởi vì khi xem ở định dạng 3D, 4D cũng không có nhiều điều khác biệt.

Quảng cáo quá nhiều



Có lẽ thêm một điểm trừ mà phim có thể làm khán giả không mấy hài lòng đó là quảng cáo quá nhiều. Đây là một bộ phim nói riêng về nhân vật Shazam nhưng hình ảnh của các siêu anh hùng khác như Batman, Superman xuất hiện với tần suất liên tục từ những vật dụng được sử dụng như: balo, trang phục, đồ chơi đều có biểu tượng, ... thậm chí đến cả lời thoại cũng nhắc đến những siêu anh hùng này khá nhiều, điều này ít nhiều sẽ gây sự khó chịu cho người xem. Ngoài ra, cả Shazam và Aquaman (2018) của hãng đều có cùng một cảnh phim có hình ảnh của búp bê Annabelle, không hiểu dụng ý của nhà làm phim có ý đồ gì khi đưa nhân vật này vào.

Có thể thấy Shazam không thực sự bùng nổ như Aquaman trước đó, hay là một bom tấn thật sự làm khán giả thoả mãn. Tuy nhiên Shazam thành công với vai trò là một bộ phim hài tâm lý tình cảm gia đình. Điều đó giúp phim không kén người xem, độ tuổi nào cũng có thể tiếp cận được. Đây cũng là một bước ngoặt đánh dấu sự khác biệt của hãng phim siêu anh hùng lớn nhất nhì thế giới sau quãng thời gian dài im ắng.

Phim sẽ chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào 5-4.