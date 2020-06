Sinh viên Bách Khoa phát hành game siêu anh hùng trên Steam

Trong thời gian vừa qua, làng game Việt liên tục đón nhận những tin vui khi có hàng loạt những trò chơi xuất hiện trên cửa hàng Steam, cổng phát hành game lớn nhất thế giới.

Sau khi Tip of the Spear: Task Force Elite, game bắn súng FPS do những kỹ sư Việt xây dựng được công bố vào tháng 12 năm ngoái, giờ đây các game thủ lại có thêm một sự lựa chọn tuyệt vời nữa với Street Hero, một siêu phẩm game khác đến từ một sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.





Street Hero lấy cảm hứng từ những trò chơi siêu anh hùng nổi tiếng như Batman Arkham, Spider Man PS4 hay Superman Returns.

Đến với trò chơi, bạn sẽ hóa thân vào một super hero, sử dụng sức mạnh của mình để trừ gian diệt ác, bảo vệ cư dân trong thành phố.

Trailer chính thức về Street Hero được sinh viên Đại Học Bách Khoa phát hành và hiện đã có mặt trên Steam. Nguồn: YOUTUBE

Gọi đây là một siêu phẩm vì nó không thua kém gì những trò chơi được phát triển bởi những studio game đồ sộ, đồ họa sắc nét, bối cảnh môi trường phong phú, đa dạng; hệ thống free flow combat (tạm dịch là hành động tự do trong game) cho những chuyển động mượt mà đến từng chi tiết, hệ thống boss và quái vô cùng phong phú và cực kỳ cuốn hút.





Thế nhưng đây lại là một trò chơi được phát triển bởi một người duy nhất. Tác giả của trò chơi là Tran Duc. Anh chia sẻ rằng đây là dự án game đầu tay của anh.

Hiện tại, người chơi đã có thể tiếp cận bản demo trên Steam và bản chính thức dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 8 năm nay.



Những pha hành động trong game khiến người chơi thích thú. Ảnh: STEAM

Tran Duc cũng đã chia sẻ một lịch stream trực tuyến để chia sẻ với những người có mong muốn được trò chuyện cũng như đặt câu hỏi cho anh.

Stream này sẽ bắt đầu vào 8 giờ ngày 18-6 trên nền tảng Steam.