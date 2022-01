Wong trở thành Pháp sư Tối thượng

Nội dung gợi nhắc sự kiện One More Day



Sự Kiện One More Day.

Việc Doctor Strange dùng phép thuật xóa ký ức nhân loại chuyển thể từ sự kiện One More Day.

Trong truyện tranh, Spider-Man đã công khai danh tính ở sự kiện Civil War nhưng lại hối hận về quyết định của mình.

Anh đành phải thỏa thuận với Mephisto để viết lại lịch sử. Chúa quỷ của Marvel đã tạo ra một dòng thời gian giả nơi Doctor Strange sử dụng một câu thần chú thay đổi ký ức cả thế giới.

Phép thuật của Doctor Strange trong MCU sử dụng ma thuật runes giống trong WandaVision.

Cái chết của dì May trong đầu truyện One More Day



Dì May trong đầu truyện One More Day.

Trong One More Day, dì May bị sát thủ của Kingpin/Wilson Fisk giết chết sau khi Spider-Man công khai danh tính. Đây là lý do anh muốn thay đổi quyết định của mình trước đó.

Trong Spider-Man: No Way Home, dì May đã kịp nhắn nhủ Peter câu thoại kinh điển: “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”.

Câu nói khiến Spider-Man trở thành một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất Marvel từng do bác Ben nói trong hai loạt phim trước.