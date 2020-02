Tác giả truyện tranh Simpson's tiên đoán về đại dịch Corona

5. Cá 3 mắt do nhiễm phóng xạ

Bộ phim còn tiên đoán được tình trạng ô nhiễm và phóng xạ khiến nhiều động vật bị biến đổi và trở nên kỳ quái. Một tập phim năm 1990 Two Cars In Every Garage and Three Eyes on Every Fish, Bart đã bắt được một con cá ba mắt ở một dòng sông ô nhiễm.

Năm 2011, điều này thực sự xảy ra ở Argentina, nơi một ngư dân báo cáo rằng ông phát hiện một con cá kỳ lạ với ba mắt.

Con cá 3 mắt quái dị xuất hiện trong tập phim năm 1990. Nguồn: simpsons.wikia.com

Và con cá ba mắt đã thực sự xuất hiện ở Agentina năm 2011.

6. Những vụ trộm mỡ Vụ trộm mỡ tưởng buồn cười của gia đình Simpsons lại trở thành những vụ án ngoài đời thực.

Năm 1998, The Simpsons đã phát sóng tập phim Lard of the Dance, trong đó Homer và Bart đã quyết định tái chế mỡ để kiếm tiền. Trước tiên, họ nấu thịt xông khói để thu thập mỡ nhưng sau đó họ bắt đầu ăn cắp nó từ những cửa hàng bán burger. Vào năm 1998, chi tiết này khá hoang tưởng khi chẳng ai lại ăn cắp mỡ để kiếm tiền và tập phim trở nên rất hài hước.

Tuy nhiên, vào năm 2011 và 2012, có đến bảy vụ trộm mỡ đã xảy ra ở New York, biến tập phim vào năm 1998 thành một dự đoán rùng rợn. 7. Bengt R. Holmstrom nhận giải Nobel Hòa bình Trong tập phim Elementary School Musical phát sóng năm 2010, các nhân vật đã làm một vụ cá cược người sẽ giành giải thưởng Nobel Hòa bình. Bengt R. Holmstrom được dự đoán bởi Millhouse, người thực sự đã giành giải thưởng Kinh tế vào năm 2016. Milhouse đã cá cược Bengt R. Holmstrom sẽ giành giả Nobel Hòa bình về kinh tế. Điều thực sự xảy ra vào năm 2016. Nguồn: Cheat Sheet

Có thể trước đây bạn đã không nhận ra những chi tiết tưởng bình thường này trong phim nhưng những sự kiện thực tế xảy ra sau nhiều năm từ khi các tập phim The Simpsons phát sóng khiến ai cũng tò mò có phải các nhà làm phim có biệt tài biết trước tương lai.

8. Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ

Trong tập phim Bart - The Future được phát sóng vào năm 2000 đã có một câu thoại dự đoán Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ trong tương lai. Cụ thể trong tập phim, cậu con trai Bart nhà Simpsons đã nhìn thấy Lisa, em gái mình, trở thành tổng thống và phát biểu: Như các vị đã biết đấy, chúng ta đã được thừa hưởng một ngân quỹ khổng lồ từ cựu Tổng thống Donald Trump. Lisa Simpson, em gái của Bart trở thành người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Mỹ. Tạo hình của Lisa ở tập phim cách đây 18 năm rất giống với bà Hillary Clinton. Liệu đây có tiếp tục là một lời dự đoán khác?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với tờ The Hollywood Reporter, nhà văn Dan Greaney đã nói rằng tiên đoán này hoàn toàn mang mục đích đùa vui. Cần phải nói thêm, trước khi trở thành tổng thống, ông Trump vốn được biết tới như một ngôi sao truyền hình, cách đây 16 năm, dường như không ai có thể tin được vào viễn cảnh ông Trump trở thành tổng thống. Chính sự điên rồ của đội ngũ làm phim The Simpsons vào năm 2000 khi quyết định đưa một vị tỉ phú ít tiềm năng chính trị lên làm tổng thống đã trả về cho họ một lời tiên tri ứng nghiệm huyền thoại. Ngoài ra, một số lời tiên tri khác cũng đã được xác định là làm giả. Ví dụ như cảnh ông Trump đi thang máy trong chiến dịch tranh cử năm 2016 hay hình ảnh chụp chung với các lãnh đạo thế giới dưới đây kỳ thực chỉ là hàng fan-made (được fan hâm mộ tự vẽ ra). Tuy nhiên, cái đầu thông minh không tưởng của các nhà làm phim The Simpsons vẫn khiến người ta phải khâm phục khi có thể liên tục đưa ra nhiều dự đoán tương lai chính xác tới vậy. 9. Tiên đoán trước đại dịch Coron

Tác giả truyện tranh Simpson's lại tiên đoán đến dịch Corona lây lan khắp toàn cầu... mà được vẽ từ năm 1993 - cách đây 27 năm và người đọc bản tin rất giống tổng giám đốc WHO.