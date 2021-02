Tất tần tật về bộ đôi không đội trời chung Tom và Jerry

Bộ đôi này ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 1940 trong phim ngắn Puss Gets the Boot và từ đó đến nay đã trở thành một trong những thương hiệu hoạt hình kinh điển.

Sắp tới đây, người hâm mộ của mèo Tom và chuột Jerry sẽ có cơ hội tái ngộ hai idol ồn ào này trong bộ phim live-action kết hợp hoạt hình Tom & Jerry: Quậy tung New York do đạo diễn Tim Story thực hiện.

Trước khi quậy tưng bừng cùng Tom, Jerry và những người bạn trong bộ phim mới, hãy cùng nhìn lại năm sự thật thú vị xung quanh hai nhân vật đáng yêu năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn miệt mài đuổi bắt này nhé.

1. Tên nhân vật ban đầu không phải là Tom và Jerry



Thật khó có thể tưởng tượng những cái tên nào khác dành cho chú chuột nhắt và chú mèo mà chúng ta đã quá quen thuộc trên màn ảnh. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi được biết tới với cái tên Tom, nhân vật mèo được đặt tên là Jasper trong bộ phim trình làng Puss Gets the Boot. Chú chuột mập mạp xuất hiện trên phim không có tên, nhưng trong phần tiền kỳ được gọi là Jinx.





Một cuộc thi được tổ chức ở studio để đặt lại tên cho hai nhân vật. Người chiến thắng giải thưởng trị giá 50 USD là John Carr, một nhà làm phim hoạt hình với ý tưởng là Tom và Jerry lấy cảm hứng từ thức uống truyền thống dịp giáng sinh.

Tom and Jerry là loại cocktail nóng thường gồm brandy, rum và trứng đánh bông. Puss Gets the Boot giành được chiến thắng tại hạng mục phim hoạt hình ngắn tại Oscar năm 1941 là tiền đề cho sự phát triển của loạt Tom và Jerry sau này.



Trong những tập phim đầu, Tom có nhiều đặc điểm giống mèo thật nhưng càng về sau, nhân vật này càng trở nên giống người ở suy nghĩ, tính cách và hành động. Tập đầu chú còn đi bằng bốn chân như mèo, nhưng những tập sau chú đã đi bằng hai chân và mang vác đồ vật như người.

2. Một chuột một mèo oanh tạc Oscar





Sau thành công vang dội của Puss Gets the Boot, những nhà hoạt họa cha đẻ của cặp mèo – chuột là William Hanna và Joseph Barbera quyết định sản xuất 100 tập phim hoạt hình ngắn cho hãng Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Khỏi phải nói Viện Hàn Lâm cũng yêu mến câu chuyện y như các khán giả nhí.

Nhiều tập trong số này bao gồm Yankee Doodle Mouse (1943), The Cat Concerto (1946), hay Johann Mouse (1952) thắng Oscar ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn.

Với bảy giải Oscar, Tom và Jerry đã ghi tên mình vào lịch sử là những nhân vật hoạt hình được vinh danh nhiều hơn bất kỳ thương hiệu nào khác.