'Thần bịp Jack Chột' - bộ phim đích thực dành cho ngày Tết

Poster Thần bịp Jack Chột được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích. Ảnh: PHP

Thần bịp Jack Chột là phần 3 của series phim Tazza ăn khách tại Hàn Quốc cùng nội dung xoay quanh những màn so tài cờ bạc cùng các trò bịp lừa thần dối quỷ.

Nhiều khán giả và nhà bình luận phim còn so sánh series Tazza với những bộ phim Hollywood ăn khách có cùng chủ đề là Ocean’s hay Now You See Me…

Trailer bộ phim Thần bịp Jack Chột. Nguồn: Youtube

Bộ phim không thể chuẩn hơn

Thần bịp Jack Chột kể về một nhóm người đam mê cờ bạc và bịp bợm được Jack chột (Ryoo Seung-Bum thủ vai) - người được mệnh danh là cao thủ trong làng cao thủ tập hợp lại nhằm lừa đảo tại các sòng bài.

Với câu chuyện về những ván cờ bạc táo bạo, bộ phim sẽ mang đến góc nhìn đa chiều, những khía cạnh chỉ có ở cờ bạc.



Thần bịp Jack Chột được xem là vô cùng phù hợp với văn hóa giải trí của Việt Nam.



Nội dung bài bạc đỏ đen mang đến những trận so tài về tinh thần và kỹ năng bịp vô cùng hồi hộp, gay cấn.



Màu sắc tăm tối của bộ phim còn mang đến một góc nhìn ý nghĩa dành những kẻ đắm mình trong cờ bạc - một tương lai đen tối không lối thoát.

Dàn diễn viên mang đến màn cười rôm rả

Với Thần bịp Jack Chột, bộ phim mang đến dàn diễn viên chính chất lượng đa tài là Lee Kwang-Soo trong vai Kkachi tay thối, Park Jeong-Min vai Do Il-Chool, con trai của Thần bịp Tai Điếc và Ryoo Seung-Bum vai Jack Chột.



Lee Kwang-Soo hứa hẹn là át chủ bài đáng gờm.

Cốt truyện mang tính giải trí cao, bộ phim sẽ mang tới những phút giây náo nhiệt, rộn ràng cho ngày đầu năm mới cùng nhiều tràng cười thả ga đến từ thánh nhọ Lee Kwang-Soo.

Thần bịp Jack Chột sẽ chính thức ra trình làng khán giả Việt Nam vào mùng 1 Tết (12-2).