Thần sấm lầy lội với Người nhện trong đợt quảng bá phim mới

Sau khi rời bỏ ngôi vị tại Asgard, thần sấm Thor đã gia nhập và trở thành một thành viên của Guardians of the Galaxy. Chris Hemsworth ngay sau đó đã rủ rê cô bạn Tessa Thompson trở thành những điệp viên áo đen săn người ngoài hành tinh trong MIB.





Khi đó, Tom Holland vẫn tiếp tục vào vai Peter Parker trong phần phim mới Spider-Man: Far From Home để kết thúc giai đoạn 3 của vũ trụ MCU. Những diễn biến trong phần mới này sẽ được đặt sau sự kiện Avengers: Endgame. Lúc này, Peter Parker đã trở về nhà và cùng các bạn chuẩn bị cho chuyến đi Châu Âu do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, trong chuyến đi này Spider Man sẽ được lần đầu giáp mặt Nick Fury và được ông tuyển dụng để chiến đấu với nhóm The Elementals.





Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi chính hai chàng trai của chúng ta khi cả Tom và Chris cùng đặt câu hỏi cho nhau. Ngoài việc kể về những dự án sắp tới của mình, cả hai cũng có những màn hỏi và đáp trả vô cùng hài hước và cũng chẳng ngần ngại buông những lời “đá đểu” nhau. Chris đã gọi Tom là “Holland Tom Hiddleston” và mỉa mai “chàng út” rằng một nhân vật mạnh như Thor lại không xuất hiện trong Far From Home.

Tom ngược lại cũng chẳng kém cạnh khi buông lời “khen ngợi” về thân hình của Thor béo trong Avengers: Endgame. Thậm chí khi được hỏi về những diễn viên cậu thích nhất, Tom cũng đã kể hết tên các thành viên trong gia đình Chris Hemsworth, nhưng trừ anh.



Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa đầy 2’ nhưng cũng khiến các fan hâm mộ đủ thỏa thích trước sự lầy lội của hai anh chàng.



Trước khi xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel với tư cách Spider Man, Tom Holland cũng đã từng có dịp hợp tác với Chris Hemsworth trước đó. Cả hai đã cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim In The Heart of The Sea.

Dù đã trở thành những người anh em thân thiết ngoài đời, nhưng trong Avengers nhân vật của Chris và Tom vẫn chưa có nhiều cảnh riêng với nhau. Trong các dự án sắp tới dành cho giai đoạn bốn của MCU, những người yêu mến Chris và Tom đều hy vọng sẽ có nhiều tương tác hơn nữa giữa cả hai, nhất là sau đoạn phỏng vấn vừa qua.