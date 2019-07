Tháng 7, tha hồ coi cải lương

Tại TP.HCM, trong tháng 7 có đến bốn sự lựa chọn xem cải lương chất lượng dành cho khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

* Vào các ngày 7, 10 và 14-7, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) sẽ diễn chương trình Cải lương - Trăm năm nguồn cội quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội và tên tuổi như: Bạch Tuyết, Thanh Kim Huệ, Vũ Linh, Việt Anh, Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Đình Toàn, Điền Trung, Quang Thảo, Ngọc Đợi.

Chương trình gồm hai phần: Phần đầu với những ca cảnh, phim tư liệu, phỏng vấn để tóm lược lịch sử phát triển trăm năm của cải lương một cách khá sinh động; phần hai trình diễn trích đoạn cải lương xã hội kinh điển Đời cô Lựu và trích đoạn cải lương tuồng cổ Xử án Thương Dương, làm mới từ vở Câu thơ yên ngựa.





* Vào tối 20-7, tại rạp Công Nhân sẽ diễn ra đêm diễn vở cải lương hồ quảng Tân Anh hùng náo của Đoàn cải lương Huỳnh Long. Vở diễn do tác giả Bạch Mai viết kịch bản, nghệ sĩ Hữu Huệ đạo diễn vũ đạo, các nghệ sĩ tham gia gồm: Bình Tinh, Hiếu Cảnh, Hoàng Quốc Thanh, Cao Mỹ Châu, Hoàng Đăng Khoa, Thái Vinh, Bảo Ngọc… Vở kể câu chuyện truyền kỳ của Trung Quốc về nàng Sở Vân giả trai, tụ họp cùng các anh hùng hào kiệt giỏi võ nghệ giúp vua giúp nước.





* Vào tối 25 và 26-7, tại Nhà hát TP.HCM, sân khấu Cải lương Đại Việt sẽ diễn vở cải lương Chuyện tình Khâu Vai của tác giả Nguyễn Thế Kỷ - Hoàng Song Việt; đạo diễn Triệu Trung Kiên. Vở được đầu tư công phu, tập luyện nghiêm túc, ca diễn nhuần nhuyễn, ngọt ngào. Vở quy tụ các nghệ sĩ: Linh Trung, Phượng Loan, Lê Tứ, Quế Trân, Quang Khải, Võ Minh Lâm, Hà Như… Vở kể những câu chuyện tình bi thương trải qua hai thế hệ của hai bộ tộc ở vùng miền núi phía Bắc khi những đôi yêu nhau không đến được với nhau vì phân chia sắc tộc, phân biệt giàu nghèo. Liệu phiên chợ tình Khâu Vai với ước định hằng năm có một ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau mà không cưới được nhau sẽ được ở bên nhau trong ngày chợ tình đó có gỡ được mối hận tình thiên cổ...





* Vào tối 28-7, tại rạp Hưng Đạo TP.HCM sẽ diễn ra vở tuồng cải lương hồ quảng Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương do Đoàn cải lương Chí Linh Vân Hà trình diễn. Vở do tác giả Quang Nhã viết kịch bản, Chí Linh đạo diễn, nghệ sĩ Hữu Huệ đạo diễn vũ đạo. Vở kể câu chuyện truyền kỳ Trung Quốc về nữ tướng Đoàn Hồng Ngọc với những chiến công hiển hách đi cùng phép thuật. Vở có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi: Chí Linh, Ngân Hà, Chí Bảo, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nhã Thy, Thúy My, Ngân Châu, Loan Phụng, Minh Hòa và nhóm võ thuật Quốc Việt.





Giá vé của các chương trình, vở diễn cải lương có nhiều mức, dao động từ 200.000đ/vé đến 800.000đ/vé.