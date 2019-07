'Thầy ơi! Em có bầu' phim giới tính học đường đầu tiên

Sau những sản phẩm âm nhạc kết hợp thành công cùng nhau, ca sĩ Han Sara và chàng út Tùng Maru, thành viên nhóm nhạc Uni5 xuất hiện trong Thầy ơi! Em có bầu. Đây là một bộ phim điện ảnh giới tính học đường đầu tiên Việt Nam hài hước, dí dỏm phản ánh về vấn đề quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên.

Đề tài học đường luôn là một đề tài thu hút và được khai thác với nhiều góc độ khác nhau nhưng lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh Việt Nam lồng ghép những thông điệp về giáo dục giới tính qua tình huống hết sức hấp dẫn trong phim Thầy ơi! Em có bầu. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên như: Han Sara, Tùng Maru, Đỗ An, Thanh Thuý, NSƯT Đức Thịnh, NSND Hồng Vân,…





Bộ phim xoay quanh Hạ An do Han Sara đảm nhận vai chính. Vốn là cô nữ sinh xinh đẹp, thông minh và có thành tích học tập xuất sắc nhưng lại rất tinh nghịch. Hạ An trở thành học sinh cá biệt của trường, luôn cầm đầu những trò “chọc phá” và là nguồn cảm hứng của nhiều học sinh trong trường.

Trong vai diễn điện ảnh đầu tay có vẻ “nặng ký” lần này, Han Sara thể hiện hình ảnh cô nữ sinh thời hiện đại một cách tự nhiên nhất như chính tính cách thật của cô ngoài đời. Đó là những nét đặc trưng của những cô nàng tuổi mới lớn. Sau một đêm say rượu, Hạ An phát hiện ra mình đã có bầu và những rắc rối của cô nàng cũng bắt đầu từ đó.

Vì muốn được qua Mỹ du học, Hạ An quyết tâm giành học bổng. Tuy nhiên, khi nhận được học bổng, Hạ An phải đối mặt với những tình huống “tiến thoái lưỡng nan” với cái bầu của mình. Cũng từ đây, cô nữ sinh phải đối mặt với những áp lực từ nhà trường, gia đình, bạn bè.





Mọi người đều lên án Hạ An đẩy cô nữ sinh vào tình cảnh đáng thương và xem cô như kẻ tội đồ khi dám mang thai ở độ tuổi còn đi học. Duy chỉ có thầy Đức (NSƯT Đức Thịnh) là yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia với Hạ An. Bộ phim học đường lần này mang đến thông điệp đầy tính nhân văn về chuyện giữa thầy và trò với mối quan hệ rất khác - Tình thân. Bởi ngoài gia đình ra thì thầy cô chính là cứu cánh cuối cùng để các em học sinh dựa vào để chia sẻ giải bày mỗi khi gặp những nỗi niềm khó nói.

Phim Thầy ơi! Em có bầu đang được chờ đợi và dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt với việc trao vai chính cho một gương mặt nữ mới tinh là cô nàng 17 tuổi Han Sara, quốc tịch Hàn. Han Sara được khán giả Việt biết đến nhiều khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017.

Thầy ơi! Em có bầu chính thức ra rạp vào ngày 20-9 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim do hãng phim TP Entertainment sản xuất, đạo diễn Nguyễn Quốc Duy và NSƯT Đức Thịnh cố vấn chuyên môn.