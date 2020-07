Thế giới nghệ thuật đồ họa qua tranh của họa sĩ Trần Văn Quân

Họa sĩ Trần Văn Quân Ông sinh năm 1953. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1985. Trần Văn Quân từng đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa Đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Trưởng ngành đồ họa của Hội Mỹ thuật TP-HCM và trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 ông là Trưởng Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật TP.HCM. Ông giành được nhiều giải thưởng danh giá trong hoạt động nghệ thuật như: giải Nhất cuộc thi tranh Cổ động do cục Mỹ thuật tổ chức năm 1999; Giải C tác phẩm khắc gỗ - Miền yên tĩnh năm 2005; Tặng thưởng tại triển lãm Mỹ thuật khu vực 6 TP.HCM năm 2011; Giải A tác phẩm Khắc gỗ - Điểm hẹn của Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ Thuật TP.HCM năm 2016; Giải B tác phẩm Biển trời của ta – Sơn khắc do Liên Hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM trao tặng năm 2018...