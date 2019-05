Thu Minh mang thông điệp cực gắt với ‘Diva’

MV Diva - Thu Minh:

Đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi họp báo là MC Trấn Thành và anh cũng góp mặt trong MV của Thu Minh. Mặc dù vừa trở về từ chuyến lưu diễn nước ngoài đêm hôm trước nhưng anh vẫn nhiệt tình hỗ trợ đàn chị.





Mở đầu buổi họp báo, Thu Minh đã có màn ra mắt cực kì ấn tượng khi được dàn trai đẹp 6 múi khiêng kiệu từ ngoài sảnh trung tâm hội nghị và tiến vào thảm đỏ trên nền nhạc ca khúc Diva đầy ấn tượng. Trong trang phục tựa như một nữ hoàng đầy quyền lực, Thu Minh khiến nhiều khách mời không thể rời mắt khỏi màn xuất hiện đầy ấn tượng của mình.

Trước khi giới thiệu MV Diva, Trấn Thành cũng chia sẻ về ý nghĩa của cụm từ Diva. “Thông thường, người ta sẽ nói I am a diva chứ không nói I am diva, vì vậy câu nói này ở đây có nghĩa là tôi cảm thấy mình đang rất là diva. Hôm nay, chúng tôi mang đến thông điệp I am diva để biến cụm từ diva thành một tính từ dành cho tất cả mọi người. Diva có nghĩa là đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang, ấn tượng”, Trấn Thành giải thích.





Chia sẻ lý do quyết định thực hiện MV, Thu Minh cho biết rằng tất cả những gì suốt 4 năm qua với đủ vui buồn, “tôi vẫn rất vui vì có thời gian nghỉ ngơi, làm thiên chức của người mẹ điều mơ ước trong nhiều năm sự nghiệp của tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là tôi, là một nghệ sĩ, là một ca sĩ nên những gì tốt đẹp nhất, tích cực nhất tôi có thể làm đó là một ca sĩ, vị trí của tôi là ở trên sân khấu. Đây là động thái đầu tiên và tôi còn những dự án sau này, với một album”, ca sĩ Thu Minh nói thêm.

Trong buổi họp báo, Thu Minh dí dỏm ví von nhạc sĩ Mew Amazing là mẹ đã mang thai, còn producer Slim V là người kết hợp tạo nên một ca khúc rất chất và cô là người thổi hồn, mang đến cá tính cho Diva.

Khi được hỏi về động lực thay đổi, hướng đến hình ảnh mới mẻ hơn so với trước kia, Thu Minh cho rằng: “Nên quên đi những gì trong quá khứ. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa làm được gì thật sự là chính mình. Thỉnh thoảng, tôi cho ra mắt những ca khúc mới nhưng không tập trung tinh thần và sức lực lẫn vật chất cho âm nhạc. Tôi cảm thấy áy náy vì mình chưa làm được gì quá nhiều và đặc biệt, những sản phẩm âm nhạc trước đó chỉ là đánh lừa khán giả để họ nghĩ rằng Thu Minh tụt hậu. Với dự án lần này, tôi tự đầu tư 100% chứ không nhờ sự trợ giúp từ chồng. Và tôi bây giờ là chính tôi, it’s me”, nữ ca sĩ bày tỏ.

MV lần này mang thông điệp ý nghĩa, khi Thu Minh muốn truyền tải một quan điểm thật khác về Diva.



Một nghệ sĩ được gọi là diva nhưng vẫn có cuộc sống rất vui vẻ, hài lòng với những gì bản thân đang có. Xung quanh những người nghệ sĩ này, có thể sẽ xuất hiện nhiều điều tiếng nhưng quan trọng hơn cả, bản thân chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ và tự tin với những thứ thuộc về mình, đó có thể là giọng hát, là kiểu tóc hay trang phục...

Thông qua MV Diva, Thu Minh mong muốn cổ vũ, động viên mọi người, cụ thể là giới trẻ và nhất là cộng đồng LGBT hay bất kỳ ai bị chê bai về ngoại tình, rằng hãy tự tin là chính mình để sống một cuộc sống thật vui vẻ. Dù bạn là ai, ngoại hình bạn thế nào, cuộc sống bạn ra sao thì hãy cứ tự tin bước đi trên con đường của mình.

Trong MV Diva, ngoài sự xuất hiện của Trấn Thành còn có drag queen (nghệ sĩ hóa trang thành nữ giới để biểu diễn nghệ thuật), Xuân Tiến, nam diễn viên có chiều cao thấp nhất Việt Nam, Dafh, diễn viên từng xuất hiện trong MV của ngôi sao quốc tế Jennifer Lopez, diễn viên bạch tạng... Họ đều là người có câu chuyện lẫn ngoại hình đặc biệt theo cách của mình và những thông điệp ý nghĩa đã được họ truyền tải một cách đầy tự tin, bản lĩnh.

Với sự xuất hiện của dàn diễn viên đặc biệt, Thu Minh cũng gặp không ít khó khăn vì phải tìm kiếm mọi người, quy tụ họ lại bởi ai cũng có công việc riêng.



Khi nghe nữ ca sĩ chia sẻ về ý nghĩa MV và thấy được điểm chung của nhau nên mọi người đã tụ họp lại và thực hiện MV này. Là người sáng tác Diva, nhạc sĩ Mew Amazing cho rằng ngay từ đầu, nếu bản thân anh và Thu Minh không có được những tố chất trong ca khúc thì Diva sẽ không ra đời. Cũng vì vậy, Thu Minh nhận được câu hỏi rằng liệu cô có đủ kiêu hãnh với giọng hát của mình không, nữ ca sĩ thẳng thắn rằng: “Tôi nghĩ, ở xã hội và đặc biệt là với giới trẻ bây giờ, chúng ta luôn được ông bà dạy rằng phải sống khiêm tốn nhưng với tôi, đừng khiêm tốn giả tạo. Chúng ta phải có sự kiêu hãnh bởi nó là thứ vực chúng ta dậy mỗi khi vấp ngã, mỗi khi rơi xuống hố sâu. Nó là năng lượng để chúng ta có thể chạm được đến những gì bản thân mong muốn, giữ chúng ta sống có lòng tự trọng. Với những thứ tác động vào mà chúng ta không thể kiểm soát, sự kiêu hãnh sẽ giúp đỡ ta rất nhiều. Và tôi kiêu hãnh với giọng hát của mình. Còn về chuyện có là diva hay không, tôi thấy rất bình thường, sở thích âm nhạc mỗi người khác nhau, ai cũng có sở thích riêng nên không có một tiêu chí nào để so sánh ai với ai. Nhưng tôi tự tin vì mình có đặc điểm nhận dạng là cách hát mang cá tính riêng của mình. Tôi có thể khẳng định một điều, không có và sẽ khó có 1 Thu Minh thứ hai cho đến khi tôi rời bỏ thị trường âm nhạc Việt Nam”, ca sĩ thẳng thắn.

Từng tuyên bố mình muốn là người tiên phong, Thu Minh cho biết bây giờ mọi chuyện khó khăn hơn bởi nữ ca sĩ đã 42 tuổi.



“Tôi không còn nhiều thời gian để phung phí như 10 năm trước đây, không thể nghĩ rằng hôm nay không làm thì ngày mai làm. Tôi bây giờ phải làm ngay và luôn. Ở thời điểm hiện tại, đầu óc của tôi bị chi phối bởi 3 thứ là công việc, con và chồng chứ không chỉ đơn giản là công việc như ngày xưa”, ca sĩ Thu Minh nói thêm.

Bên cạnh MV Diva đầy ấn tượng, Thu Minh cũng gây bất ngờ khi công bố showcase mang tên I am diva với quy mô 2.000 khán giả và đây sẽ là đêm nhạc với tiếng nói chung của tất cả những ai tham gia. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ là người hỗ trợ Thu Minh đồng thời là giám đốc âm nhạc của đêm diễn này. Ngoài ra, Thu Minh còn kết hợp với một trong những tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Harper’s BAZAAR tổ chức Adivayou Awards.