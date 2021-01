Thùy Chi, ICD tung bài hát về ca mổ Trúc Nhi - Diệu Nhi

Ca khúc Song Nhi lấy cảm hứng trực tiếp từ cuộc phẫu thuật tách rời hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi vào giữa năm 2020 vừa qua.

Song Nhi là ca khúc do chính ViruSs sáng tác và sản xuất. Đây là một bản pop ballad nhẹ nhàng được đo ni đóng giày cho giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi. Bên cạnh giọng hát Thùy Chi, phần rap của ICD, quán quân King Of Rap giúp Song Nhi thêm phần thời thượng hơn.

Lyrics video ca khúc Song Nhi. Clip: WeChoice Awards Lyrics video ca khúc Song Nhi. Clip: WeChoice Awards

Giọng ca Thùy Chi và bản thân nữ ca sĩ cùng dành nhiều tình cảm và dõi theo ca mổ của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Chính vì thế, Thùy Chi đã mang đến một phần thể hiện dạt dào cảm xúc, chiếm trọn tâm trí người nghe ngay từ khi những giai điệu đầu tiên của Song Nhi vang lên: “Cho ước mơ từ khi em mới ra đời. Đôi trái tim một lần lại được sống vui. Môi bé xinh cười tươi như những món quà. Mọi người khắp nơi hạnh phúc cứ thế vỡ oà…” .

IDC và Thùy Chi với phần kết hợp nhiều bất ngờ. Ảnh: WeChoice Awards

Thùy Chi hát về nghị lực của hai em bé, về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, về sự kiên cường của đội ngũ y bác sĩ... với một chất giọng trong trẻo, lay động người nghe.

ICD cũng đã mở đầu đoạn rap với: “Chẳng có siêu anh hùng như trong điện ảnh. Sức mạnh người Việt lại đến từ nụ cười hiền lành…” thể hiện một góc nhìn riêng của Quán quân King Of Rap.

Song Nhi là ca khúc thứ năm trong tổng số tám ca khúc của album Diệu kỳ Việt Nam. Ảnh: WeChoice Awards

Song Nhi chính thức phát hành vào tối 19-1. Song Nhi là ca khúc thứ năm đến từ album Diệu kỳ Việt Nam sau 4 ca khúc ngập tràn năng lượng đã được giới thiệu đến công chúng: If you have a dream, Chương 2 của tương lai, Lời cảm ơn, Diệu kỳ Việt Nam.

Album Diệu kỳ Việt Nam, một album chủ đề của WeChoice Awards 2020 sẽ gồm tám ca khúc.

Dự án âm nhạc đầy ý nghĩa này thu hút sự tham gia của 29 nghệ sĩ với 8 nhóm lần đầu tiên xuất hiện trong làng nhạc Việt.