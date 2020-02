'Tiếng gọi nơi hoang dã' chính thức lên màn ảnh rộng

Và mỗi chuyến đi, dù không lường trước, đều tiềm tàng sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của ta mãi mãi.

Đây cũng là nội dung chính của The Call Of The Wild (Tiếng gọi nơi hoang dã) – bộ phim thể loại phiêu lưu của 20th Century Studios ra mắt vào đầu năm 2020.

Phim hứa hẹn mang tới trải nghiệm điện ảnh sống động cùng những suy ngẫm đầy tính nhân văn về giá trị của thiên nhiên, cuộc sống, tình bạn giữa động vật và con người.





Được chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển cùng tên nổi tiếng nhất của nhà văn Jack London, The Call Of The Wild khắc họa sinh động cuộc phiêu lưu của con người và chú chó đã thuần hóa vào thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt.

Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của Buck – một chú chó nhà vốn đang có cuộc sống bình yên bỗng bị bắt đi và buộc phải trở thành chó kéo xe cho con người ở vùng Alaska lạnh giá, giữa Cơn Sốt Vàng những năm 1890.

Cũng trong cuộc sinh tồn giữa thiên nhiên hùng vĩ, Buck đã gặp gỡ John Thornton (Harrison Ford), đánh thức bản năng nguyên thủy và tìm thấy vị trí thật sự của mình giữa lòng thế giới.

Giữa bối cảnh tự nhiên châu Mỹ hoang sơ, kì vĩ, phủ đầy tuyết trắng, câu chuyện về loài chó và cuộc gặp gỡ của chúng với con người đã trở thành điểm nhấn nổi bật của bộ phim.

1. Câu chuyện phim và loài chó

Trở lại màn ảnh rộng sau Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015) diễn viên kì cựu Harrison Ford hóa thân thành người đàn ông bình thường John Thornton sống cả đời giữa vùng thiên nhiên Alaska rộng lớn.

Nếu như trước đây, Harrison Ford từng tạo dựng tên tuổi với những vai diễn mạnh mẽ, đầy hấp dẫn như Han Solo trong Star Wars hay Indiana Jones trong Raiders Of The Lost Ark thì vai diễn John Thornton của ông lần này lại mang đến một trải nghiệm khác biệt nhưng không kém phần sinh động.





Không còn những cuộc phiêu lưu giữa các vì sao hay đi tìm cổ vật như các vai diễn trước, Harrison Ford – trong vai John Thornton vẫn dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới giữa thiên nhiên Alaska cùng người bạn đồng hành là chú chó Buck thông minh, dũng cảm.

Và chính cuộc gặp gỡ tình cờ với người bạn bốn chân này cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của John.

Một trong những điểm thú vị của bộ phim chính là, Harrison Ford cũng có khá nhiều kinh nghiệm với loài chó. “Tôi đã nuôi chó trong suốt cuộc đời mình. Tất cả chúng đều khác biệt và có những tính cách riêng.” Harrison nói.

Và có lẽ chính sự tiếp xúc và thấu hiểu lâu năm với những người bạn bốn chân đã giúp ông thể hiện chân thực mối quan hệ gắn bó của nhân vật John Thornton với chú chó Buck.





Ngoài ra, giữa John Thornton với Buck không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa ông chủ và vật nuôi.

“Trong trường hợp của John Thornton, khi anh ta tìm được Buck, cũng là lúc anh ta tìm thấy người bạn đồng hành cho cuộc phiêu lưu. Điều đó đã thay đổi cuộc sống của John, cũng thay đổi cả cuộc đời của Buck”, Harrison Ford đã giải thích khi nhắc đến chủ đề của phim về mối quan hệ thay đổi cuộc đời mà một con người có được với loài chó.





Cũng từ chính trải nghiệm cá nhân, Harrison đã rút ra rằng: “Bạn có thể cho chúng tình yêu thương và sự đồng hành, đổi lại chúng sẽ yêu thương bạn.”

Với Ford, loài chó chính là bạn đồng hành đáng tin cậy, và hẳn vai diễn John Thornton cùng tình bạn với chú chó Buck trong phim cũng sẽ mang đến cho khán giả những xúc cảm đầy ấm áp, trân trọng và yêu thương đối với những chú chó của mình.

2. Nhân vật chú chó thủ vai Buck can đảm

Là nhân vật trung tâm của câu chuyện, chú chó Buck cuốn hút người xem với cuộc đấu tranh đầy căng thẳng để tồn tại giữa thiên nhiên, tình bạn thân thiết với con người và hành trình tìm về tiếng gọi nguyên thủy nơi hoang dã.

Cuộc phiêu lưu và biến chuyển tâm lý của một chú chó như Buck cũng đầy ấn tượng không kém những cuộc hành trình của con người.

Và ngay trong chính hành trình của Buck, người xem cũng có thể nhận ra sự tương đồng với quá trình trưởng thành đầy chông gai của một con người.





Hình ảnh chú chó Buck trong The Call Of The Wild đã được truyền tải đầy cảm xúc và gần gũi, từ ánh mắt, cử chỉ cho đến mọi hành động.

Từ trước đến nay, điện ảnh đã có không ít phim lấy đề tài động vật, miêu tả loài chó như người bạn thân thiết của con người, như Eight Below (2006) hay Hachi: A Dog’s Tale (2009).

Trong The Call of The Wild, Buck cũng là một nhân vật như vậy, nhưng ngoài ra còn để lại dấu ấn khó phai với tính cách rõ rệt cùng bản năng mạnh mẽ hướng về chốn nguyên thủy xa xôi.





Thật đáng ngạc nhiên khi biết được nhân vật Buck đầy chân thực trên màn ảnh, bên cạnh Harrison Ford ấy lại là sản phẩm của công nghệ CGI.

Để tạo nên một Buck sinh động và đầy cảm xúc và các động vật khác đầy chân thực, đoàn làm phim đã áp dụng các hiệu ứng hình ảnh và công nghệ hoạt hình tiên tiến nhất.





Được đạo diễn bởi Chris Sanders – người đứng sau thành công của How To Train Your Dragon, The Croods và chuyển thể bởi Michael Green, tác giả The Green Lantern và Logan, bộ phim được mong đợi sẽ đem tới những trải nghiệm thị giác đầy ấn tượng bên cạnh thông điệp “bạn đồng hành phiêu lưu” đầy ý nghĩa.

Ngoài diễn xuất của Harrison Ford, The Call Of The Wild còn có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford và Colin Woodell.