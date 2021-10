Khép lại những giây phút ngọt ngào của tập 8, Cypher Call tiếp tục chiêu đãi fan bằng những điều thú vị do bộ ba chàng trai: 2pillz – Coldzy – RZ Mas mang lại.

Với những ai đam mê âm nhạc đặc biệt là thể loại rap thì chắc chắn không thể không biết đến những chàng trai hot rần rần xuất hiện tại tập 9 tuần này.



Ba nhân vật tham gia chương trình. Ảnh: CTCC

Đầu tiên, phải kể đến chàng rapper điển trai đến từ Hà Nội Coldzy, người từng khiến fan replay hàng tá lần với những sản phẩm âm nhạc cực thu hút như: If You Said So, Bad Performance,...

Sở hữu lối chơi vần và khả năng lyric (Lời bài hát) ấn tượng, Coldzy đã tạo nên sức hút cực khủng đến khán giả thông qua các ca khúc của mình.



Coldzy.

Xuất hiện bên cạnh anh chàng tại tập 9 là producer (sản xuất âm nhạc) trẻ 2pillz nhân vật từng gây chú ý khi trở thành người nấu beat cùng tlinh cho ca khúc Chú chó trên ô tô tại Rap Việt mùa 1.

Bằng tài năng của mình, 2pillz còn bỏ bùa đông đảo fan bằng thứ giai điệu siêu bắt tai mà mình tạo ra như: Gái độc thân, Hot...



2pillz

Nhân vật cuối cùng, không hề kém cạnh đó chính là RZ Mas, chàng rapper sở hữu sức hút cực khủng như quả nam châm không lồ mỗi lần đứng trên sân khấu.

Tại lần xuất hiện cùng nhau tại Cypher Call, cả ba hứa hẹn sẽ khiến fan mê tít trước những khoảnh khắc hay ho từ mỗi người.



RZ Mas.

Chia sẻ thêm tại chương trình, mặc dù không chịu hé lộ về con số bài hát cụ thể trong album nhưng Coldzy cũng đã tung những hint đầu tiên về album sắp tới mà mình đang ấp ủ trong tập 9.

Tập 9 chương trình còn đưa ra thử thách siêu hóc búa cho các chàng trai đó là gọi điện thoại cho bạn bè để mượn tiền.

Nam producer dù khá hoang mang với thử thách nhưng cũng đã quyết gọi điện mượn nợ tỷ phú tương lai Tlinh với lý do mượn năm triệu để trả nợ bố mẹ.

Chỉ vừa mới mở lời với Tlinh thì anh chàng đã ngã ngửavới thái độ của bà chủ nợ. Không hề chần chừ hỏi han thêm, Tlinh đáp ngay: "okay” trước sự ngỡ ngàng của mọi người.





Coldzy quyết thử vận may gọi cho Mai Âm Nhạc với lí do đang cần tiền quay MV.

Vừa được hỏi vay tiền, Mai Âm Nhạc liền vặn hỏi: “Em cần mấy lần cái 5 triệu?”. Anh chàng quả quyết rằng: “Cần 1 lần cái 5 triệu thôi!” thì Mai Âm Nhạc vẫn không chịu buông tha, cô đáp: “Không cho. Phải 2 lần 5 triệu chị mới cho vay hay ba lần 5 triệu trở lên”.

Trước sự hào phóng của chủ nợ, Coldzy chỉ có thể đáp: “Ôi hào phóng thế! 5 triệu thôi, em mới có tiền trả chứ”. Đầy quả quyết, Mai Âm Nhạc phán luôn: “Thôi vay hẳn 20 đi, xong rồi trả chị hẳn 100. Rất là hoan nghênh” khiến bộ ba được một phen bất ngờ ra mặt.

Teaser chương trình. Nguồn: Youtube

Cypher Call tập 9 sẽ được phát lúc 21 giờ 30 tối nay, 3-10 trên kênh YouTube Vie Channel.