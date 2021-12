Tối 17-12, ca sĩ Tố My đã chính thức cho ra mắt MV Em mình ơi sau thời gian dài im ắng vì dịch COVID-19. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương, do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hòa âm phối khí.



"Em mình ơi" là sản phẩm dân ca sau thời gian dài theo đuổi Bolero của Tố My. Ảnh: NSCC.

Theo ca sĩ Tố My, đây là ca khúc do cô đưa ra ý tưởng nội dung để nhạc sĩ Hamlet Trương chắp bút. Phần MV do đạo diễn Lê Nhật Trường (Lumakey) đảm nhận, kể về cuộc đời của hai chị em do Tố My và diễn viên Hữu Tài đóng chính.

Trong đó, người em trai thuộc cộng đồng LGBT luôn khao khát là chính mình. Chị gái là người luôn bên cạnh nên người em luôn muốn trở thành một người xinh đẹp giống chị gái.

Thế nhưng, lúc ước mơ của người em sắp thành hiện thực thì cũng là lúc người chị biết mình bị bệnh nặng và khó qua khỏi, nên cô đã quyết định bán thận để em trai sớm phẫu thuật chuyển giới. Nhưng người em không hay biết vì nghĩ đó là chương trình nhân đạo của một bênh viện thẫm mỹ tài trợ.

Kết thúc MV là lúc người em được sống trong hình hài rất giống người chị nhưng người chị thì đã ra đi mãi mãi.



Ca sĩ Tố My và diễn viên Hữu Tài trong một cảnh quay. Ảnh: NSCC.

Chia sẻ với PLO, Tố My bộc bạch: "Với ca khúc dân ca này, ngoài những yếu tố về âm nhạc, hình ảnh, diễn xuất thì một thông điệp My muốn đề cập đến trong MV này là ‘Tình thương và sự bình đẳng’.

Tạo hóa cho chúng ta cơ hội được tồn tại trên cuộc đời này, đó là điều thiêng liêng và có ý nghĩa vô cùng lớn lai đối với mỗi người, nhưng cách chúng ta sống, chúng ta đối đãi với cuộc đời này, đối đãi với nhau mới là yếu tố quyết định làm nên ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Hãy luôn nhớ rằng: bạn và tôi, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng, xứng đáng được đối đãi bình đẳng dù có mang màu da, tôn giáo, giới tính gì đi nữa".



Tạo hình của Tố My trong MV "Em mình ơi". Ảnh: NSCC.

Tố My cũng cho biết khi đề cập đến LGBT sẽ có nhiều phản hồi, nhưng cô tin rằng mình sẽ luôn được ủng hộ vì đã làm câu chuyện này một cách nhân văn, đầy tình thương và ý nghĩa.

"My cảm nhận rằng, từ sâu thẳm chính trong trái tim của họ vẫn còn đâu đó sự cô đơn, những nỗi niềm khó nói, thậm chí là sự đau khổ khi xã hội này chưa thật sự công bằng và bình đẳng với họ, vì lẽ đó My cũng sẽ góp tiếng nói để chúng ta cùng hướng đến một thế giới văn minh và nhân văn hơn"- Tố My bày tỏ.

MV Em mình ơi do ca sĩ Tố My thể hiện. Nguồn: Youtube Tố My.

Chia sẻ về cảm xúc khi thể hiện ca khúc, Tố My tâm sự: “Khi nghe demo My đã khóc. Vì bên cạnh My thật sự có những số phận như thế, nó làm My cảm thấy đau lòng và muốn làm một điều gì đó cho họ. Thật sự cảm xúc đặt để trong ca khúc là hoàn toàn xuất phát từ tìn cảm của My dành cho LGBT. Họ xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và sự đối xử bình đẳng”.

Em mình ơi là một trong 9 ca khúc được Tố My lưa chọn để đưa vào album Cửu Long tình. Album đang trong giai đoạn hoàn tất những khâu cuối cùng và sẽ sớm lên kệ vào đầu năm 2022.