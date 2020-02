Tom Holland tham gia vào loạt phim mới trước thềm Spiderman 3

Nổi lên từ hình tượng siêu anh hùng nhưng có thể nói Tom Holland là một trong những diễn viên trẻ được đông đảo người yêu điện ảnh quan tâm và yêu mến bởi cả những nét tính cách đặc biệt của mình.

Chân thật, không kiểu cách dù là một trong những ngôi sao đang lên được săn đón nhất Hollywood hiện nay, nam minh tinh 23 tuổi còn là một người làm việc chăm chỉ khi liên tục thử sức với những vai diễn mới để được thường xuyên gặp lại khán giả của mình.

Dĩ nhiên người hâm mộ còn phải chờ đợi lâu nữa nếu đang mong chờ một pha lỡ miệng về bộ phim tiếp theo của vũ trụ Marvel từ anh chàng này khi Studio đặt lịch chiếu của phần 3 đến tận tháng 7 năm 2021.

Tom Holland và Chris Pratt trong tạo hình cặp anh em yêu tinh của Truy Tìm Phép Thuật.

Tuy nhiên, nếu đã yêu mến người hùng học đường này, bạn vẫn có thể gặp lại anh chàng trong những tựa phim hành động đình đám khác trong năm 2020 bao gồm siêu phẩm hoạt hình hành động mới nhất của Pixar ra mắt đầu năm nay. Cùng điểm qua những lần tái ngộ sắp tới của khán giả với Tom Holland trên màn ảnh rộng nhé:

1. Onward - Truy tìm phép thuật

Tom Holland quả là tài tử có duyên với vai trò diễn viên lồng tiếng. Vừa hoàn thành việc góp giọng trong hai phim Dolittle và Spies in Disguise, Người Nhện lại được hãng Disney và Pixar nhắm ngay cho vai chính siêu phẩm hoạt hình hành động mới nhất của mình là Onward (tựa Việt:Truy tìm phép thuật) dự kiến khởi chiếu ngay từ ngày 6 tháng 3 năm nay.

Bộ phim là hành trình hai anh em yêu tinh tuổi teen đi tìm kiếm lại sự tồn tại của phép thuật. Và trong cuộc dấn thân này, những điều xảy đến trên hành trình đôi khi còn kỳ diệu hơn cả đích đến.

Trong phim, Tom Holland sẽ đảm nhiệm việc lồng tiếng cho nhân vật chính là người em yêu tinh Ian. Vào đúng sinh nhật 16 tuổi, cậu bé Ian rụt rè và quen sống khép mình bất ngờ nhận được món quà từ người cha đã qua đời từ lâu.

Món quà bao gồm một lá thư cùng một câu thần chú bí ẩn, một cây quyền trượng và một viên đá đặc biệt hứa hẹn giúp Ian và anh trai Barley đưa người cha quá cố trở lại nhân gian trong một ngày.

Bộ phim sẽ là màn tái ngộ của Tom Holland với một bạn diễn trong Avengers: Endgame. Người sẽ vào vai Barley- anh trai của Ian không ai khác chính là "Star Lord" Chris Pratt. Tính cách sôi nổi, mau miệng của Chris Pratt trong vai Barley khi kết hợp với Tom Holland hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp bromance mới cực dễ thương trên màn ảnh.

2. The Devil All The Time

The Devil All The Time lại là một dự án khác mà Tom Holland sẽ sánh vai với một ngôi sao của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tom Holland cùng Captain America Chris Evans sẽ cùng diễn xuất trong tác phẩm chính kịch của kênh Netflix. Trong đó, Tom Holland thủ vai một cậu bé mồ côi cha mẹ còn Chris Evans là một cảnh sát địa phương tham nhũng.

Bộ phim là sự đan cài của những số phận con người vùng Nam Ohio bị ám ảnh bởi cuộc Thế chiến thứ hai. The Devil All The Time còn có sự góp mặt của dàn diễn viên toàn sao gồm: Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska và Gabriel Ebert.

The Devil All The Time đang trong quá trình hậu kỳ và sẽ ra mắt vào tháng 5 năm nay.



3. Cherry

Thật tình cờ, tác phẩm mới nhất của anh em đạo diễn Russo hậu Avengers Endgame lại là một màn kết hợp với Tom Holland. Bộ phim thuộc thể loại tội phạm- Cherry sẽ là tác phẩm đầu tiên do Tom Holland thủ vai chính kể từ sau hai phần Spiderman.

Cherry được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán tiểu sử của Nico Walker. Walker từng là một bác sĩ quân đội rồi rơi vào nghiện ngập và trở thành tay cướp nhà băng. Đạo diễn Joe Russo đảm bảo đây sẽ là kiểu vai diễn cực kỳ mới lạ với Tom Holland.

Hình ảnh đầu tiên về Cherry được Tom Holland chia sẻ trên mạng xã hội hé lộ tạo hình gai góc của nhân vật tên cướp nhà băng do anh đảm nhiệm.



4. Chaos Walking Một tác phẩm hứa hẹn nữa của Tom Holland đang trong quá trình hoàn thành là Chaos Walking. Bộ phim thuộc thể loại sci-fi kể về một thế giới phản địa đàng nơi mọi sinh vật đều có thể nghe hiểu ý nghĩ của nhau. Trong Chaos Walking, Tom Holland sẽ bắt cặp với "người đẹp" Rey của series Star Wars- nữ diễn viên trẻ Daisy Ridley. Chaos Walking được chuyển thể từ tập truyện đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết ăn khách cùng tên. Nếu đạt thành công, nhiều khả năng bộ phim sẽ được phát triển tiếp thành loạt phim tương tự bộ ba tiểu thuyết gốc.