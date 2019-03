Top 3 phim đáng mong chờ nhất của Marvel năm 2019

Nhắc tới cái tên Marvel (MCU) có lẽ không cuồng phim nào xa lạ với vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng này. Năm 2018 được đánh dấu là một năm cực kỳ thành công của điện ảnh Marvel khi cho ra mắt hàng loạt bom tấn có doanh thu từ hàng trăm triệu đô đến hàng tỷ đô như Avengers: Infinity War (một trong những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại), Black Panthe (doanh thu hơn 1 tỷ đô), Deadpool 2, Ant-Man and The Wasp, Venom,... đều là những cái tên quá đỗi nổi bật trong làng điện ảnh thế giới.





Tưởng chừng như với thành công vượt mong đợi trong năm 2018 nhà Marvel sẽ tạm dừng chân ở 2019 này. Nhưng không làm cho khán giả thất vọng, hãng phim sẽ cho ra mắt hàng loạt bom tấn mới hứa hẹn không thua kém gì năm qua.

Top 3 bộ phim được đánh giá cao nhất mà chắc chắn Marvel sẽ làm khuynh đảo phòng vé năm nay:

Captain Marvel

Trong nguyên tác, Captain Marvel là nhân vật giả tưởng Mỹ của Marvel Comics. Được sáng tác bởi nhà văn Roy Thomas và họa sĩ Gene Colan, Carol Danvers lần đầu xuất hiện là thành viên lực lượng Không Quân Hoa Kỳ và là đồng nghiệp có quan hệ mật thiết với Marvel trong truyện Marvel Super Heroes 13 xuất bản tháng 3 năm 1968.

Đối với Captain Marvel trên màn ảnh, là cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới đến với một thời kỳ chưa từng xuất hiện trong điện ảnh MCU. Bộ phim kể về con đường trở thành siêu anh hùng mạnh mẽ nhất vũ trụ của Carol Danvers. Đây là nhân vật có thể được coi như át chủ bài cho nhóm Avengers lật ngược thế cờ trong cuộc chiến vô cực với Thanos diễn ra vào cuối tháng 4 tới.

Ở trên có nhắc đến cuộc chiến vô cực với Thanos. Đây chính là cuộc chiến Avengers Endgame lớn nhất màn ảnh siêu anh hùng. Endgame sẽ là quả bom công phá phòng vé trong năm nay. Không chỉ là phần khép lại cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử phim siêu anh hùng, Avengers Endgame cũng có thể là lời từ biệt của hai huyền thoại Iron man (Robert Downey Jr thủ vai) và Captain America (Chris Evans thủ vai) khi hợp đồng 10 năm của hai tài tử này đã hết và sẽ không gia hạn thêm hợp đồng với hãng Marvel.

Bộ phim Avengers Endgame sẽ là dấu chấm kết thúc cho thời kỳ vàng son của cả một giai đoạn dài. Vì là hồi kết nên chắc chắn người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều cảnh hành động mãn nhãn, những nước cờ khó lường trong cốt truyện và sự đa dạng về tâm lý của các nhân vật trong phim. Mặc dù sự ra đi của hai nhân vật trụ cột sẽ là mất mát rất lớn, tuy nhiên với đội hình đẹp như hiện tại, các cuồng phim hãy tin rằng vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ còn phát triển xa hơn nữa.

Spider Man: Far from Home

Spider-Man: Far from Home.



Spider-Man: Far from Home là phần phim sẽ được ra mắt ngay sau Avenger Endgame. Đây là bộ phim riêng thứ 2 về người nhện Peter Parker (do Tom Holland thủ vai), được coi là phần phim khởi đầu mở ra kỷ nguyên mới cho MCU. Bộ phim hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị gây tò mò cho các tín đồ mê phim. Ngoài nội dung hấp dẫn, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal,... Với những cái tên được xướng lên vừa rồi thì chắc hẳn fan hâm mộ người nhện sẽ không thể nào bỏ lỡ Spider Man: Far from Home.

Ba bộ phim trên dự kiến khởi chiếu lần lượt vào 8-3, 26-4 và 7-5 sắp tới.

